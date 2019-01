Brusel - Evropská komise (EK) dnes vyzvala Českou republiku, aby začala správným způsobem uplatňovat unijní pravidla týkající se úředních kontrol, které mají zjišťovat dodržování předpisů o krmivech, potravinách, pravidlech pro zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat. EK to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Unijní státy musejí na základě příslušného evropského nařízení systematicky posuzovat možná rizika a následně případně kontrolovat některé potraviny zasílané z jiné členské země bloku při jejich příjezdu.

České úřady to vyřešily tak, že všichni dovozci dostali povinnost oznamovat systematicky a alespoň 24 hodin předem dovoz takových potravin na místo určení. Podle komise to ale není v souladu s unijními pravidly. Podle ní by měli být dovozci žádáni ze strany úřadů jen v odůvodněných případech a v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci kontrol.

Praha má nyní dva měsíce na reakci.

Komise dnes také Česko a dalších osm zemí vyzvala, aby zapracovaly na ochraně svých území před nepůvodními invazními druhy. Jde o rostliny a zvířata, která se usídlí v oblastech mimo svůj přirozený areál, rychle se šíří a vytlačují původní druhy, což má závažné důsledky pro hospodářství i životní prostředí. Země proto dostaly povinnost zavést jednak odrazující sankce, ale také vypracovat zvláštní seznamy invazních nepůvodních druhů a informovat o nich.