EK vede s ČR 19 řízení kvůli chybějící legislativě, hrozí vysoké pokuty

Praha - Evropská komise vede vůči Česku 19 řízení kvůli tomu, že zákonodárci nestíhají v daných termínech schválit legislativu vycházející z evropských směrnic. Státu proto hrozí pokuty teoreticky až v miliardách korun. Novinářům to řekl před dnešním jednáním Sněmovny, která bude o některých takových normách rozhodovat, ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). Na konci minulého roku, kdy kabinet Petra Fialy (ODS) přebírat vládu od koalice ANO a ČSSD, chybělo Česku 36 takzvaných transpozic. Pokud by se sečetly všechny pokuty, vyšlo by to podle Šalomouna na dvě miliardy korun. Manko kabinet Spolu a PirSTAN stáhl podle Šalomouna na 22 směrnic, další ale mezi tím přibývají.

Jako příklad uvedl Šalomoun návrh zákona o sdílení videonahrávek, k jehož projednávání ve třetím čtení se poslanci v pátek nedostali kvůli přestávkám vyvolaným opozičními hnutími ANO a SPD. "Reálná pokuta hrozí ve výši kolem 70 až 80 milionů korun," uvedl Šalomoun. Česku sice podle něj nyní pomáhají prázdniny, během nichž Evropská komise není tolik aktivní, v srpnu by však EK mohla žalobu podat. Například za zpoždění novely zákona o svobodném přístupu k informacím hrozí pokuta 48 milionů korun.

V Poslanecké sněmovně nyní čeká na projednání deset zákonů s opožděnou implementací evropských předpisů. Další pak ještě nebyly zařazeny na schůzi. Osm z těchto návrhů zákonů měla dolní komora Parlamentu projednat minulý pátek.

"Ve veřejném prostoru se často objevuje argument, že evropské předpisy nám diktuje někdo z Bruselu a nám nezbývá, než je jen poslušně přijmout. Pravda je ale taková, že na jejich přípravě se od samého počátku podílejí i čeští úředníci v příslušných pracovních skupinách Evropské komise, úředníci při Radě EU a také čeští europoslanci a ministři. Česká republika tak má možnost aktivně ovlivňovat podobu evropské legislativy. U její tvorby jsme vždy od samého počátku a je jen na nás si vybojovat kompromisy, které jsou pro nás důležité,“ uvedl Šalomoun.