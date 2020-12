EK varovala státy, aby o Vánocích neztratily kontrolu nad covidem

Brusel - Země Evropské unie by se v obvykle rušném období Vánoc a konce roku měly vyhnout rychlému rušení restrikcí zpomalujících šíření koronavirové nákazy. Ministrům zdravotnictví členských států to dnes řekla eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová, která představila nezávazná doporučení, jak neohrozit příznivý vývoj nákazy ve většině zemí. Některé státy včetně Česka už začaly část omezení uvolňovat, zatímco další země chtějí k výraznějším krokům přistoupit až po svátcích.

"Víme, že oběti podstupované v zájmu ochrany zdraví ostatních jsou velké. Ale nemůžeme si dovolit, aby se z oslav Vánoc či Nového roku stala centra masového šíření (viru)," řekla po jednání s ministry komisařka Kyriakidisová.

Země by například měly zvážit zákazy velkých shromáždění nebo omezit maximální počty návštěvníků v domácnostech. V případě, že státy uvolní pravidla pro shromažďování, měly by stanovit jasné podmínky, za nichž budou lidé muset do karantény. Ta by měla trvat nejméně týden, doporučila komise.

Brusel se dlouhodobě snaží přesvědčit členské země ke vzájemné koordinaci protipandemických opatření, mnohdy však bez valného úspěchu. Ochrana veřejného zdraví je výhradně v kompetenci členských zemí a ty s přihlédnutím k mnohdy odlišným názorům svých epidemiologů často volí různé postupy.

Odlišná je i reakce na současný pokles počtu nových případů, který registruje většina zemí. Zatímco Německo, Francie či Belgie povolily otevření obchodů, například restaurace nechávají kvůli obavě z možného šíření nákazy přes nevoli jejich provozovatelů uzavřené. Naproti tomu Česko patří mezi státy, které povolily i obnovení omezeného provozu restaurací.