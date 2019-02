Brusel - Pokračující růst českého hospodářství nabízí příležitost k prohloubení strukturálních reforem, vzkázala do Prahy Evropská komise. V letošní pravidelné analýze hospodářské a sociální situace ČR také upozornila, že data ukazující na malou míru sociální nerovnosti a rostoucí životní úroveň maskují prohlubující se rozdíly mezi různými regiony země.

Česká republika by se proto měla zaměřit na investice do vzdělávání a zvyšování kvalifikací a na rozvoj domácích inovací; růstový potenciál i zaostalejších částí země by měly podpořit investice do dopravní infrastruktury a digitálních sítí.

Dnes zveřejněný materiál analyzující situaci v ČR je součástí balíku materiálů o situaci ve všech zemích EU v rámci takzvaného Evropského semestru. Dokumenty budou základem pro formulaci doporučení Evropské komise státům, jaké kroky by měly podniknout ke zlepšení svého hospodářského výkonu. Doporučení plánuje komise zveřejnit později na jaře.

Solidní růst české ekonomiky loni poněkud zpomalil a slabinami hospodářství zůstávají v nynější světové situaci jeho velká orientace na export a na přímé zahraniční investice. Udržitelnost nyní zdravých veřejných financí se může dlouhodobě zhoršit v důsledku vyšších nákladů na penzijní a zdravotní systém způsobených stárnutím populace.

Materiál komise opakovaně zmiňuje otevírající se nůžky mezi rozvinutými a zaostávajícími regiony ČR. K rozdílům přispívá chabá silniční, železniční i datová síť, která má také na svědomí nižší míru soukromých investic.

"Bohatší regiony trpí nedostatkem dostupného bydlení a tlakem na předměstskou dopravní síť, v nejchudších oblastech je velmi slabé dopravní spojení, panuje demografický tlak, existuje sociální vyloučení a jen malé soustředění se na inovace," uvádí pracovní dokument komise.

Podle EK by potenciál pro dlouhodobý růst Česka posílily investice do podpory domácích inovací, vzdělání a vyšší kvalifikace lidí právě do datové a dopravní infrastruktury. Pomoci by měla také efektivnější politika související s pracovním trhem a dostupná předškolní péče. Komise také upozorňuje na potřebu kroků vedoucích k vyšší míře zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatel.

Úroveň soukromých investic by mohly zvýšit kroky vedoucí k omezení administrativní a regulační zátěže i vyšší a efektivnější výkon státní správy.