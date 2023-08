EK souhlasí, aby ČR vyplatila 800 mil. eur firmám s vyššími náklady na energie

Brusel/Praha - Evropská komise souhlasí, aby Česko poskytlo zhruba 800 milionů eur (19,3 miliardy Kč) na podporu podnikům, které se potýkají se zvýšenými náklady na energie kvůli ruské válce na Ukrajině. Komise to uvedla v tiskové zprávě zaslané ČTK. Podpora bude mít podobu přímých grantů na pokrytí dodatečných nákladů způsobených mimořádným nárůstem cen zemního plynu a elektřiny v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 ve srovnání s obdobím od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

