EK se odvolá proti verdiktu ohledně daní Applu v Irsku

Brusel - Evropská komise se rozhodla podat odvolání proti červencovému rozhodnutí soudu, které zrušilo její nařízení, aby americká společnost Apple doplatila Irsku na daních 13 miliard eur (352 miliard Kč). Oznámila to dnes místopředsedkyně komise odpovědná za hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Evropská komise v roce 2016 dospěla k závěru, že Apple získal mezi roky 2003 až 2014 od irského státu neoprávněnou pomoc v podobě daňového zvýhodnění, a proto nařídila doplacení daní. Tribunál soudu EU však letos v červenci rozhodl, že Apple peníze doplácet nemusí. Komisi se podle něj nepodařilo prokázat, že byly americké firmě poskytnuty výhody odporující unijnímu právu.

Tribunál je druhým nejvyšším soudem v Evropské unii. Komise se podle Vestagerové rozhodla proti jeho rozhodnutí odvolat k Soudnímu dvoru, tedy nejvyšší soudní instanci EU.

Společnost Apple dnes uvedla, že si odvolání prostuduje, jakmile ho obdrží. Upozornila nicméně, že závěry Tribunálu prokazují, že vždy dodržovala irské daňové zákony. "Fakta se od té doby nezměnila," uvedla firma. "Tento případ nikdy nesouvisel s tím, jak vysoké daně platíme, ale spíše s tím, kde je máme platit," dodala.

Apple už loni v září prohlásil, že požadavek Evropská komise je "mimo realitu i zdravý rozum". Apple podle komise platil díky daňovým dohodám v Irsku ze svých evropských zisků daně od jednoho procenta v roce 2003 do 0,005 procenta v roce 2014. Podle Dublinu však Apple na daních platil to, co platit měl, a žádnou nepovolenou státní pomoc nedostal.