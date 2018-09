Brusel - Evropská komise (EK) sdílí obavy Evropského parlamentu, který ve středu v hlasování doporučil členským zemím Evropské unie zahájit řízení vůči Maďarsku kvůli možnému ohrožení právního státu. Novinářům to dnes řekl mluvčí komise Margaritis Shinas. Rozhodnutí pléna europarlamentu podle něj podporuje i osobně předseda komise Jean-Claude Juncker, který už ostatně řekl, že pokud by byl europoslancem, ve středu by pro příslušnou rezoluci také zvedl ruku.

"Komise sdílí obavy z parlamentní zprávy - zvláště pokud se týká základních práv, korupce, přístupu k romské menšině a nezávislosti soudnictví," uvedl dnes Schinas.

Evropský parlament ve středu jasnou většinou přijal doporučení, aby členské země spustily vůči Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení hodnot Evropské unie. Postup podle sedmého článku unijní smlouvy může teoreticky vést až k pozastavení hlasovacích práv země v EU.

Státy už v současnosti na základě podnětu Evropské komise analogickým způsobem probírají stav právního státu v Polsku, především v souvislosti s tamní justiční reformou. Vzhledem k tomu, že Budapešť a Varšava dávají najevo připravenost se v klíčovém hlasování, kdy je třeba jednomyslné rozhodnutí států, navzájem podpořit, je pozastavení hlasovacích práv zřejmě jen teoretickou možností.

Schinas připomněl, že ve většině případů, které v souvislosti s Maďarskem dnes zmínil, komise zahájila vůči Budapešti řízení pro porušení unijního práva, v němž nakonec může padnout rozhodnutí unijního soudu. Podle mluvčího je takový postup - na který má právo jen komise - v mnoha případech efektivnější při snaze zjednat nápravu problematického stavu věcí. "Využíváme ty nástroje, které máme jako strážce smluv k dispozici," upozornil s tím, že unijní instituce mají ve svém jednání dostatečnou autonomii.

Maďarský premiér Viktor Orbán už v úterý všechny výtky týkající se porušování demokracie a dodržování principů právního státu a základních práv odmítl. Europoslanci se podle něj snaží potrestat Maďary za to, že nevolili opoziční socialisty a že nejsou svolní svou vlast přeměnit v "zemi přistěhovalců".