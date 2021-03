EK schválila používání vakcíny firmy Johnson & Johnson v EU

Amsterodam/Brusel - Evropská komise dnes schválila podmínečné používání vakcíny proti covidu-19 od americké firmy Johnson & Johnson v zemích Evropské unie. Unijní exekutiva to oznámila dvě hodiny poté, co preparát získal doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). V pořadí čtvrtou očkovací látku proti covidu-19 začnou unijní země používat od dubna, kdy chce firma zahájit její distribuci.

"Toto je první vakcína, kterou je možné používat v jedné dávce," uvedla šéfka EMA Emer Cookeová. Země EU již očkují preparáty firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, které se všechny aplikují ve dvou dávkách.

EMA dospěla k závěru, že data z průběžného hodnocení americké vakcíny dostatečně prokazují její bezpečnost a účinnost, která dosahuje 67 procent. Dříve schválené vakcíny jsou přitom účinné ve více než 90 procentech případů, například u látky firmy AstraZeneca však EMA nehodnotila použití u starších lidí.

Na rozdíl od již využívaných látek není vakcínu Johnson & Johnson nutné skladovat ve velmi nízkých teplotách, vydrží až tři měsíce v běžné lednici, což by mělo usnadnit distribuci.

"Vyžaduje jen jednu dávku, což nás může o krok přiblížit našemu společnému cíli naočkovat do konce léta 70 procent dospělých lidí," řekla ke schválení vakcíny předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unijní exekutiva, která čelila od některých států kritice za pomalý rozjezd společného očkování, si od rozšíření portfolia slibuje zrychlení tempa vakcinace. V tom unijní země výrazně zaostávají za Spojenými státy či Británií.

Firma Johnson & Johnson je připravena začít vakcínu dodávat do Evropy od dubna, do poloviny roku by měla unijním zemím doručit 55 milionů dávek. Celkem má EU na základě společné smlouvy získat 200 milionů dávek s možností stejné množství přednostně dokoupit.

Unie by tak do léta měla mít k dispozici pro svých 450 milionů obyvatel téměř půl miliardy dávek různých vakcín. Celkem má od čtyř schválených preparátů sedmadvacítka zemí společně zajištěno 1,8 miliardy dávek.

EMA v současnosti hodnotí ještě látky od firem CureVac a Novavax a také ruskou vakcínu Sputnik V. Její nasazení bez unijní autorizace schválilo Maďarsko a debata se o něm vede v Česku a na Slovensku.

Protože byla dnes vakcína americké firmy schválena pouze podmínečně, musí její výrobce průběžně v následujících dvou letech dodávat další klinická data. Další testy by měly mimo jiné prokázat, jak dlouho vakcína chrání před covidem-19 či jak dobře brání závažnému průběhu nemoci.

První dodávky vakcíny Johnson & Johnson by mohly být v ČR v dubnu

První dodávky vakcíny od firmy Johnson & Johnson by mohly do Česka dorazit na konci dubna. Na twitteru to uvedli zástupci Chytré karantény. Celkem má ČR objednané dva miliony dávek, v dubnu by mělo podle dřívějších informací dorazit 185.000. Vakcína je jednodávková, její výhodou je podle ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové skladování v chladničkové teplotě, bude tedy stejně jako AstraZeneca vhodná po očkování v ordinacích praktiků.

"První dodávky vakcíny budeme mít v Česku koncem dubna. Na jednání s touto firmou se to pokusíme uspíšit," uvedli zástupci Chytré karantény.

Vakcína Janssen od americké firmy Johnson & Johnson se podle českého lékového ústavu podává v jedné dávce do svalu v horní části paže. Klinická hodnocení, kterých se účastnilo přes 44.000 lidí, prokázala, že je bezpečná a účinná pro lidi starší 18 let. V klinických hodnoceních měla vakcína účinnost 67 procent.

"Její velkou výhodou je rovněž uchovávání a transport při 'chladničkové' teplotě. Bude se tedy jednat o vakcínu vhodnou pro očkování v ordinacích praktických lékařů nebo tam, kde není možné snadno zajistit podání druhé dávky," uvedla na webu SÚKL jeho ředitelka Storová.

Nežádoucí účinky této očkovací látky, která bude čtvrtou vakcínou schválenou pro použití v EU, byly podle SÚKL obvykle mírné až středně závažné o odezněly během několika dnů po vakcinaci. Patřila mezi ně bolest v místě injekce, bolest hlavy, únava, bolest svalů a pocit na zvracení. Bezpečnost bude podle ústavu i nadále sledována stejně tak, jako se tomu děje u dříve registrovaných vakcín.