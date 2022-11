EK schválila české zemědělské dotační plány

Evropská komise (EK) schválila strategické zemědělské plány Česka, na základě kterých bude v letech 2023 až 2027 vyplácet dotace ze zemědělských fondů EU. Česko dostane v příštích pěti letech 5,6 miliardy eur (kolem 36 miliard korun).

Exekutiva EU obdržela poslední verzi plánu, včetně dřívějších připomínek, začátkem listopadu. Brusel zkoumal, zda dodržuje principy společné zemědělské politiky EU, která je podmínkou pro vyplácení dotací. Klíčovým prvkem českého plánu je podle EK změna přerozdělovací platby, kterou zemědělci dostávají za prvních 150 hektarů půdy, kterou obhospodařují. Místo původně plánovaných 10 procent letos vláda ČR odsouhlasila 23 procent z částky určené na přímé platby, které zemědělci dostávají na hektar. Hodnocení EK uvádí, že to „zlepší rentabilitu malých a středních zemědělských podniků“. EK také upozornila, že zemědělská plocha, na které je podporováno ekologické zemědělství v rámci dotací EU, do roku 2027 stoupne z 16 na 21 procent. EK také očekává, že v průběhu příštích pěti let vznikne v českém zemědělství až 1400 pracovních míst.