EK schválí podmínky pro označení jádra a plynu za zelené investice

Brusel - Evropská komise dnes schválí podmínky pro dočasné zařazení energie z jádra a plynu mezi zelené investice. Takzvaná taxonomie, která má investory přilákat k podpoře zdrojů nahrazujících především uhlí, rozděluje členské státy. Přes odpor skupiny zemí se však podle unijních činitelů na konečném znění pravidel od původního návrhu z přelomu roku nic podstatného nezmění.

Velká část unijních členů včetně Francie, Polska nebo Česka navrženou podobu taxonomie s většími či menšími připomínkami uvítala. Zvláště průmyslové postkomunistické země chtějí jádro či plyn využívat jako náhradní zdroj při odstavování neekologických uhelných elektráren či tepláren. Některým státům přitom vadí emisní limity pro plynové elektrárny či časové omezení podpory jaderných elektráren a požadavky na hlubinná úložiště vyhořelého paliva. Komise podle několika zdrojů učinila po vyjádření států a odborníků některé změny, jejichž detaily představí dnes.

Požadavkům na odvolání samotné podpory jádra či plynu, s nimiž přišlo Rakousko, Španělsko, Nizozemsko nebo skandinávské země, však komise nevyhověla.

Státy a Evropský parlament přenesly na komisi mandát ke schválení pravidel, proto do nich po dnešku již nemohou zasahovat. Mají ale možnost je odmítnout jako celek. Muselo by se však pro to nejdéle do půl roku vyslovit alespoň 20 z 27 členských zemí reprezentujících nejméně 65 procent obyvatel EU či většina europoslanců. To je podle dosavadních vyjádření politiků nepravděpodobné.