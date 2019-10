EK: Rozpočty Itálie a Francie možná budou v rozporu s pravidly EU

Brusel/Štrasburk - Rozpočtové plány Itálie a Francie na příští rok by mohly být v rozporu s fiskálními pravidly Evropské unie. Uvedla to Evropská komise (EK) v dopisech, které zaslala ministrům financí těchto zemí. Zároveň požádala Řím i Paříž, aby situaci do středy objasnily.

Předběžné hodnocení podle dopisu zaslaného italskému ministrovi financí Robertu Gualtierimu ukázalo, že návrh italského rozpočtu na příští rok nenaplňuje doporučení EU ohledně snižování výdajů. Dopis je varováním, které by mohlo otevřít cestu sankčnímu řízení, pokud Itálie neposkytne dostatečné vysvětlení nebo rozpočtový plán nezmění, uvedla agentura Reuters. Označila nicméně za nepravděpodobné, že by se opakoval loňský rozpočtový spor mezi Římem a Bruselem, který měl negativní dopad na finanční trhy. Řím loni nakonec přikročil k úpravě rozpočtu, aby se vyhnul sankcím.

Současný návrh italského rozpočtu předpokládá, že schodek se příští rok zvýší na 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z 2,04 procenta plánovaných letos. Vláda chce pomocí vyššího schodku podpořit růst domácí ekonomiky. Italský obchodní svaz Confcommercio předpokládá, že HDP Itálie se v letošním roce zvýší jen o 0,1 procenta. Na příští rok počítá se zrychlením růstu, ale pouze na 0,3 procenta, uvedla agentura APA.

Podobný varovný dopis jako Itálie dnes od Evropské komise obdržel i francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Dopis upozorňuje, že podle současného rozpočtového návrhu by Paříž porušila pravidla EU ohledně veřejného zadlužení.

Komise rovněž zaslala varování Španělsku, Portugalsku a Belgii, tedy zemím, jejichž vlády v důsledku nedávných voleb nedokázaly do stanoveného termínu předložit úplné rozpočtové plány. Podle komise i v případě těchto zemí může hrozit porušení fiskálních pravidel EU.

Varovný dopis obdrželo od komise rovněž Finsko, a to kvůli rostoucím veřejným výdajům. Helsinky na dopis reagovaly prohlášením, že za tímto růstem stojí dočasná opatření, která jsou potřebná k podpoře zaměstnanosti a ke zlepšení stavu veřejných financí v dlouhodobém horizontu.