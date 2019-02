Brusel - Evropská komise začala zjišťovat, zda by kvůli porušování lidských práv v Kambodži neměla Evropské unie pozastavit preferenční přístup země na unijní trh. Začátek příslušného řízení neznamená, že celní preference končí okamžitě, to by byl až poslední krok. Cílem komise je podle její dnešní tiskové zprávy především zlepšení situace lidí, kteří v Kambodži žijí.

Dneškem tak začíná intenzivní šestiměsíční monitorování situace v této asijské zemi v úzké spolupráci s místními úřady. Poté bude mít komise další tři měsíce na vypracování příslušné zprávy; konečné rozhodnutí o délce přechodného pozastavení musí padnout do roka.

"Posledních osmnáct měsíců sledujeme, jak se v Kambodži zhoršuje stav demokracie, dodržování lidských práv a právního státu. V únoru 2018 dali ministři zahraničních věcí EU jasně najevo, jak vážně unie tento vývoj vnímá," upozornila dnes šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová.

Unie vyslala do Kambodže zjišťovací misi loni v létě. I přes následná jednání na nejvyšší úrovni dospěla EK k závěru, že existují důkazy o závažném a systematickém porušování základních lidských a pracovních práv v Kambodži, zejména práva na politickou účast a na svobodu shromažďování, projevu a sdružování. Zjištění doplnila dlouhodobé obavy unie okolo nedostatků v dodržování pracovních práv a řešení sporů souvisejících s koncesemi na hospodářské využití půdy.

Úřady v Kambodži podle Mogheriniové udělaly v poslední době některé pozitivní kroky, například propustily zadržované politické osobnosti, aktivisty občanské společnosti a novináře a řešily některá omezení práce občanské společnosti a odborových svazů. Situace v zemi je však vzhledem k tomu, že vláda neprojevuje přesvědčivější aktivitu, důvodem k závažným pochybnostem o tom, že Kambodža má nárok na setrvání v preferenčním režimu.

Preferenční celní uspořádání nazvané "Vše kromě zbraní" umožňuje zranitelným rozvojovým zemím platit nižší nebo nulové clo při vývozu do EU. V roce 2018 představoval 97 procent vývozu z Kambodže do EU vývoz textilu a obuvi, potravinářských a zeleninových výrobků, tedy rýže, a jízdních kol. Z celkového vývozu ve výši 4,9 miliardy EUR bylo 99 procent (4,8 miliardy EUR) způsobilých pro vývoz v nyní zvažovaném režimu.