EK představí plán na uvolnění koronavirových omezení

Brusel - Společný plán, podle něhož by země Evropské unie mohly postupně uvolňovat restrikce spojené s koronavirem, se dnes chystá představit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Komise podle návrhu, o němž zástupci členských zemí diskutovali v úterý, doporučí státům koordinovaný přechod od nouzových stavů k cíleným opatřením. Unijní exekutiva přitom zdůrazňuje, že konec omezení je plně v rukou států a je podmíněn déle trvajícím ústupem nákazy.

Brusel se před měsícem kriticky vyjadřoval k postupnému zavírání hranic jednotlivými zeměmi, které způsobilo mnohahodinové čekání u hraničních kontrol. Komise chce nyní předejít opakování podobně nekoordinovaného postupu, který by podle ní mohl způsobit politické třenice mezi státy.

Přesněji zacílená strategie, která by podle komise měla nahradit celospolečenská omezení, by vedle co nejširšího testování měla vycházet i z monitoringu pohybu nakažených lidí pomocí mobilních aplikací bez omezení jejich soukromí.

Von der Leyenová původně plánovala, že komisaři "cestovní mapu" pro ústup od koronavirových omezení schválí již minulý týden. Po kritice od některých zemí, které se obávaly příliš rychlého uvolňování restrikcí, však plán odložila. Komise se navíc chystá zdůraznit, že uvolňování by mělo vycházet z národních specifik a postupovat od lokálních omezení k těm se širším dopadem. Než EU otevře svou vnější hranici, měly by členské země podle Bruselu zrušit zákaz cest přes vnitřní hranice. Komise zatím navrhla prodloužit zákaz vstupu do unie pro občany cizích zemí do poloviny května.

Další kroky v boji proti pandemii nemoci covid-19 budou dnes na dálku probírat také ministři zdravotnictví členských zemí. O tom, jak mohou být v dalším průběhu koronavirové krize nápomocny armády spojeneckých zemí Severoatlantické aliance, se zase budou odpoledne bavit ministři obrany NATO.