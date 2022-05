EK představí plán, jak se může EU zbavit závislosti na energiích z Ruska

Brusel - Plán, jak co nejrychleji odbourat závislost Evropské unie na energiích z Ruska, představí dnes Evropská komise. Brusel počítá s kombinací dodávek plynu a ropy od nových partnerů, s urychlením přechodu k obnovitelným zdrojům a s energetickými úsporami. Podle informací uniklých do některých médií chystá komise na podporu členských zemí balík téměř 200 miliard eur (4,9 bilionu korun), který chce získat mimo jiné rozšířením prodeje emisních povolenek.

EU se snaží zbavit závislosti na ruské ropě a plynu kvůli vlastní energetické bezpečnosti a zároveň proto, že nechce posílat režimu prezidenta Vladimira Putina peníze, jež lze využívat k vedení války na Ukrajině. Unie z Ruska dováží 40 procent svého importu zemního plynu a čtvrtinu ropy. Zvláště země východního křídla EU jsou více závislé na ruských energiích a podmiňují odstřižení od ruského potrubí velkými investicemi.

Komise plánuje, že by se již na konci letošního roku mohla unie obejít bez dvou třetin z celkových 150 miliard kubíků každoročně proudících z Ruska. Úplné ukončení jeho dovozu chce Brusel nejpozději v roce 2027. Unijní země také chtějí letos ukončit dovoz veškeré ruské ropy. Proti je však Maďarsko, které chce získat co nejvíce evropských peněz na investice do své ropné infrastruktury. Právě dnešní plán by měl vyjasnit, s jakou podporou budou moci unijní země počítat.