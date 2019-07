EK: Předběžné auditní zprávy komise jsou důvěrné

Praha - Nynější šetření včetně předběžných zjištění v souvislosti s možným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) je podle Evropské komise (EK) důvěrné a jeho obsah je potřeba chránit až do uzavření záležitosti. Týká se to i chystané odpovědi českých úřadů. V dnešní tiskové zprávě to uvedl Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) s odvoláním na dopis od Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise (DG AGRI).

Babiš je podle návrhu auditní zprávy, kterou zveřejnila média, kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů, má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na použití peněz EU. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti odmítl, že vracení peněz hrozí. Zatímco tento návrh byl už zveřejněn i v neoficiálním českém překladu, druhý, který se věnuje dotacím v zemědělství, zatím nezveřejnila ani média. Nedostala jej ani dočasná senátní komise k vyhodnocení auditů. Ministerstva se odvolávají na to, že na základě nařízení EK předběžné audity vydat nemohou.

Podle SZIF se jedná o standardní postup u všech evropských auditů. Od vstupu Česka do Evropské unie se ve fondu a na ministerstvu zemědělství uskutečnilo na 100 auditů. "Ať už byla předmětem šetření jakákoli oblast, SZIF u žádného auditu předběžné závěry neposkytl. EK má pro tento postup logické důvody. Nechce, aby uvolňování informací ohrožovalo cíle auditu. V každém šetření dochází postupně k vyjasňování dané záležitosti, a DG AGRI tak může své původní stanovisko modifikovat. Průběžné výsledky mohou být i vyvráceny auditovanými osobami," napsal SZIF.

SZIF v červnu rozhodl o tom, že nebude proplácet dotace holdingu Agrofert od února 2017, kdy jej Babiš vložil do svěřenských fondů kvůli platnosti novely o střetu zájmů. Od té doby fond proplatil projekty za 63 milionů korun. Stejný způsob zvolil i u podniků rodiny ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD), tedy od 2. srpna 2018. Ředitel SZIF Martin Šebestyán tehdy řekl, že jde o opatření z důvodu předběžné opatrnosti.