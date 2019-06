EK opět vyzve ČR k řešení udržitelnosti penzijního systému

Brusel - K zavedení naplánovaných protikorupčních opatření a zlepšení střednědobé fiskální udržitelnosti penzijního systému a financování zdravotnictví Česko nejspíš ve středu vybídne Evropská komise. Plyne to z informací ČTK o letošní české části doporučení, která členským zemím komise každoročně nabízí jako podněty ke zlepšení výkonu jejich hospodářství.

Klíčová zpráva po středečním zasedání komise se ale nejspíš bude týkat Říma. Unijní exekutiva ve středu nejspíš doporučí státům bloku, aby v italském případě rozhodly o spuštění takzvaného řízení kvůli nadměrnému deficitu. To je poměrně zdlouhavé, ale na konci může znamenat i citelný finanční postih ve výši 0,2 procenta italského hrubého domácího produktu. Žádná země zatím takovou pokutu nedostala.

Italský veřejný dluh se loni vyšplhal na 132,2 procenta hrubého domácího produktu. Tamní vláda nevyslyšela starší přání EU a místo snah snižovat schodek rozpočtu počítá pro letošek s deficitem 2,4 procenta a příští rok až 3,6 procenta HDP.

Už loni se Evropská komise dostala s italskou vládou do ostrého sporu o podobu rozpočtu, tehdy ale ještě k disciplinárním krokům nepřistoupila. Podle dobře informovaného zdroje ČTK z komise však už komise není příliš ochotná Římu opět ustupovat. Země tak dostane doporučení, jak postupovat, aby mohla svou situaci upravit.

Doporučení pro Českou republiku by podle informací ČTK neměla být překvapivá, podobné náměty zaznívají při této příležitosti opakovaně. Zmíněna by tak mohla být potřeba lepších možností pro zaměstnávání žen s dětmi, včetně zlepšení předškolní péče. Opakovaně v podobných materiálech zaznívá i nutnost větší podpory učitelské profese a také zlepšení digitálních schopností občanů ČR či lepší dostupnosti vzdělávacího systému pro znevýhodněné skupiny.

Komise by také letos mohla české vládě doporučit, aby se více snažila zlepšit možnosti investic do dopravy, včetně jejího přechodu na udržitelnější řešení, ale třeba i do digitálních sítí, do snižování energetické náročnosti.

Tradičně by též mohla zaznít směrem do Prahy z komise výzva k omezování byrokracie, která negativně ovlivňuje míru soukromých investic, a ke zlepšení podoby veřejných zakázek.