Brusel - Počet migrantů, kteří utíkají do Evropské unie přes Středomoří z Afriky a Blízkého východu, se za poslední tři roky snížil a představuje tak jen asi desetinu rekordního milionového počtu z roku 2015. Uvedla to Evropská komise (EK) ve své zprávě o pokroku v unijním migračním programu. EK ale upozornila, že jsou v této oblasti potřeba další kroky. Mimo jiné vyzvala k dočasným opatřením stran vyloďování migrantů, které na lodích nevládních organizací odmítají některé země vpouštět do přístavů.

"Evropa se již nepotýká s migrační krizí, jakou jsme zažili v roce 2015, ale strukturální problémy přetrvávají," komentoval bilanční zprávu místopředseda EK Frans Timmermans. "V budoucnosti musíme pokračovat ve společném přístupu, ale zároveň dokončit reformu unijního azylového systému," uvedl k tomu eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos.

Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová v této souvislosti také ocenila, že se daří zachraňovat životy migrantů, kteří se za lepším životem vydávají na vratkých člunech. "Naše spolupráce s Africkou unií a OSN přináší výsledky," pochválila unijní kroky Mogheriniová.

S velkou migrační vlnou se EU musela potýkat zejména v roce 2015, kdy dorazil do unie na milion lidí, a to zejména přes Turecko. Mimo jiné díky dohodě EU s Ankarou se podařilo příliv běženců touto cestou téměř zastavit. V posledním roce se ale výrazně zvýšil počet migrantů přicházejících přes západní Středomoří. Podle EK je proto nutné zvýšit podporu pro Maroko a obnovit jednání s touto zemí o zpětném přebírání osob a zjednodušení vízového režimu.

Také migraci na trase z Libye do Itálie se podařilo v posledním roce omezit, EK ale ve zprávě upozornila na nadále otřesné podmínky v zadržovacích centrech v Libyi. Proto je podle ní nutné ve spolupráci s Africkou unií a OSN nadále pracovat na dobrovolných návratech migrantů (od roku 2017 bylo podle EK takto vráceno 37.000 osob) a evakuovat nejzranitelnější osoby ze zadržovacích center.

Komise také vyzvala Evropský parlament (EP) a unijní státy, aby ještě před volbami do EP přijaly její návrh z loňského září na navýšení evropské pobřežní a pohraniční stráže během několika let na 10.000 expertů.