Štrasburk - Dokud nebude vyjasněna situace okolo možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše, nehodlá Evropská komise vyplácet firmám spojovaným s předsedou vlády žádné dotace. Vyplynulo to z dnešního prohlášení komisaře EU pro rozpočet Günthera Oettingera během debaty v Evropském parlamentu. Aniž komisař konkrétně jmenoval podnik Agrofert, upozornil, že od 2. srpna, kdy platí nová pravidla posuzování střetu zájmů, nebyly v souvislosti s projekty této firmy vyplaceny žádné dotace. Většina europoslanců v debatě vyzvala EK, aby vůči Babišovi zaujala přísný postoj, podle jiných by zase měla Praha dostat šanci zjednat nápravu bez politického tlaku europoslanců.

Komisař Oettinger poslance informoval, že údaje o neposkytování dotací zaslal české vládě v dopise, v němž ji zároveň vyzval k urychlené nápravě situace. "V době nových rozpočtových pravidel (po 2. srpnu) dosud nebyly z evropských programů dotyčnému členskému státu nebo na projekty v dotyčném členském státu vyplaceny žádné prostředky," řekl Oettinger.

EP dnes řešil bod s názvem "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice" na podnět klubu Zelených, který Babiše kritizuje na základě studie právní služby EK. Ta dospěla koncem listopadu k závěru, že český premiér s ohledem na zmíněná nová pravidla stále profituje z činnosti Agrofertu, ačkoli jej převedl do svěřenského fondu. Spolu se Zelenými se na textu rezoluci vyzývající EK mimo jiné k zastavení poskytování dotací holdingu Agrofert, o níž budou poslanci hlasovat ve čtvrtek, podílela lidovecká poslankyně Ingeborg Grässelová.

"Vítáme studii právní služby a dopis (EK Babišovi), ale požadujeme činy. Žádné další peníze Agrofertu, dokud je narušena hospodářská soutěž," řekla dnes poslankyně, která se Babišovým vztahem k Agrofertu a jeho čerpáním dotací zabývá dlouhodobě. Český premiér, který v dopise komisi slíbil situaci řešit, podle poslankyně minulosti již několikrát podobné sliby dal, ale nikdy nedodržel.

Ze dvou desítek poslanců, kteří v následné mnohdy emotivní diskusi vyjádřili svůj pohled na čerpání evropských dotací firmami kolem českého premiéra, byla téměř polovina Čechů.

Zástupci TOP 09, KDU-ČSL či ODS věsměs vyzývali komisi k rázným krokům, které podle nich mají zabránit zneužívání evropských peněz. "Špinavé prádlo se sice má prát doma, ale v tomto případě jde o peníze z evropského rozpočtu a to je potřeba řešit zde," prohlásil občanský demokrat Jan Zahradil na výtku jednoho z diskutujících politiků, zda by se český případ neměl primárně řešit na domácí půdě.

K tomu vyzývaly například poslankyně Babišova hnutí ANO či komunisté, podle nichž nedostaly české orgány dostatek času k vyřešení případu.

"Česká policie, státní zastupitelství a soudy jsou nezávislé a mohou jednat... Politický tlak nezávislosti, stejně jako nikdy v minulosti, nepomůže," prohlásila komunistická poslankyně EP Kateřina Konečná.

Samotný Babiš, podle něhož je česká vláda v kontaktu s EK a celou záležitost se snaží vyřešit, dnes označil snahu o přijetí rezoluce za poškozování Česka, k němuž poslance vede touha zviditelnit se před květnovými volbami do EP.

Poslanec TOP 09 a bývalý český ministr financí Miroslav Kalousek na twitteru upozornil, že zastavení dotací pro Agrofert z EU automaticky neznamená, že firma peníze nedostane. "Aby bylo jasno: Neexistuje žádný vztah EU-Agrofert. Peníze Agrofertu platí Česká republika a pak je účtuje EU," napsal. Propad příjmů podle něj bude mít ČR.

Agrofert nevidí právní důvod pro zastavení nebo vracení dotací

Společnost Agrofert Holding nevidí právní důvod pro zastavení nebo vracení evropských dotací, které čerpá, uvedl dnes mluvčí firmy Karel Hanzelka. Reagoval tak na vyjádření komisaře EU pro rozpočet Günthera Oettingera. Hanzelka na dotaz ČTK sdělil, že Agrofert dosud nemá žádný oficiální podnět, na který by měl reagovat.

Babiš byl majitelem Agrofertu, po schválení novely zákona o střetu zájmů v Česku svůj majetek převedl do svěřenských fondů, protože podle novely nesmějí mít firmy členů vlády přístup k veřejným zakázkám, nenárokovým dotacím a investičním pobídkám. Od srpna ale v Evropské unii platí pro posuzování střetu zájmů nová pravidla a právní služba EK dospěla koncem listopadu k závěru, že český premiér z činnosti Agrofertu stále profituje, má zájem na ekonomickém úspěchu firmy a jako premiér má možnost ovlivňovat rozhodování. Oettinger se k věci dnes vyjádřil v Evropském parlamentu při projednávání bodu s názvem "Střet zájmů a ochrana rozpočtu EU v České republice".

Hanzelka konstatoval, že Agrofert má zatím informace jen z médií. "Pokud je nám známo, kroky Evropského parlamentu jsou namířeny směrem k České republice. V Agrofertu v tuto chvíli nemáme žádný oficiální podnět, na který bychom měli reagovat. Nikdo nás nekontaktoval, nikdo s námi v této záležitosti nic neřešil," uvedl.

Mluvčí Agrofertu dodal, že různé státní orgány firmu v posledních letech intenzivně kontrolují. Vše je podle práva, uvedl s poukazem na právní analýzy Agrofertu. Babiš podle něj učinil vše, co po něm český právní systém vyžadoval. "Svěřenské fondy neřídí ani neovládá. Agrofert čerpá dotace zcela v souladu s českým i evropským právem a podle stejných pravidel jako všichni ostatní příjemci dotací v ČR. Nevidíme jakýkoli právní důvod, proč bychom měli zastavit čerpání dotací, či dokonce dotace vracet," doplnil mluvčí.

Babiš proti závěrům právní služby EK argumentuje prvotní právní analýzou vypracovanou pro českou vládu, podle níž je vše v souladu s českými i evropskými předpisy. Otázka údajného střetu zájmů je věcí výkladu nových evropských předpisů, míní předseda vlády.

Podle právní služby EK bylo letos zatím Agrofertu na evropských dotacích vyplaceno 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč).

Babiš: Vláda je v kontaktu s EK, řeší údajný střet zájmů

Česká vláda je v kontaktu s Evropskou komisí a řeší s ní údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda vlády to řekl novinářům po jednání sněmovního evropského výboru. Europoslanci, kteří o věci chtějí dnes jednat na plénu Evropského parlamentu, podle něj poškozují Českou republiku. Babiš také opětovně odmítl, že by byl ve střetu zájmů kvůli dotacím pro holding Agrofert.

"Žádný střet zájmů nemám, řídím se podle našich zákonů. S Evropskou komisí jsme v kontaktu a já předpokládám, že se to vyřeší," řekl Babiš. Odmítl, že by mohl dotace pro Agrofert ovlivňovat. "(Evropské) fondy jsou kontrolované, Evropská unie tady má auditní orgán. Já vůbec do toho nezasahuju, nemám na to žádný vliv," řekl.

"Antibabiš se přenesl z českého Parlamentu do Evropského parlamentu a naši evropští poslanci jsou ti, kteří to tam rádi prezentují a poškozují mě, poškozují naši zemi. Mě to mrzí," uvedl premiér. Spojil debatu o svém údajném střetu zájmů s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu, někteří europoslanci se podle něj chtějí před hlasováním zviditelnit.

Živý videopřenos z debaty europoslanců o premiérovi Babišovi a Agrofertu (předpokládaný začátek kolem 18:00):

Evropští poslanci dnes večer debatovali o dotacích pro Agrofert, ve čtvrtek by k záležitosti mohli přijmout usnesení. Debatu na program EP prosadil klub evropských Zelených, jehož členové se podobně jako řada dalších europoslanců domnívají, že Babiš stále profituje z činnosti Agrofertu, který převedl do svěřenského fondu. Protože zároveň rozhoduje mimo jiné o zemědělských prioritách české vlády, neměla by podle nich firma mít nárok na podporu z evropských fondů.

Podobný názor dala koncem listopadu najevo i právní služba Evropské komise, která situaci pro tento unijní orgán analyzovala. Unijní právníci tvrdí, že Babiš je podle pravidel platných od léta ve střetu zájmů bez ohledu na to, že jeho podniky jsou ve svěřenském fondu. Samotná komise se k problému dosud veřejně nevyjádřila, eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger kvůli němu napsal Babišovi dopis. Premiér mu v pondělí také písemně odpověděl, že otázka jeho údajného střetu zájmů je věcí výkladu nových evropských předpisů a že stanovisko Evropské komise budou zkoumat právníci českého kabinetu.