EK navrhuje na příští rok pravidelné půjčky Kyjevu v celkové výši 18 miliard eur

Brusel - Evropská komise dnes představila plán pravidelné finanční pomoci Ukrajině, podle kterého by Evropská unie v příštím roce půjčila válkou zasažené zemi až 18 miliard eur (438 miliard Kč) na podporu základních funkcí státu. Očekávaný balík unijní exekutiva spojila se závazky Kyjeva ohledně protikorupčních a jiných reforem. Osud dříve slíbených tří miliard zůstává nejasný.

"Evropa bude dál dělat vše, co může, aby podporovala Ukrajinu a její obyvatele," prohlásil eurokomisař Valdis Dombrovskis, který návrh prezentoval. Cílem je podle něj získat souhlas Rady EU a Evropského parlamentu do konce roku, aby bylo možné v lednu zaslat první část prostředků.

Nový mechanismus by Ukrajině přinesl 1,5 miliardy eur na každý měsíc příštího roku, úmyslem však není posílat měsíční dávky v této výši. Eurokomisař Johannes Hahn novinářům vysvětlil, že komise plánuje v lednu vyplatit více než 1,5 miliardy a následně posílat kolem 4,5 miliardy před začátkem každého čtvrtletí.

Kyjev dává najevo, že každý měsíc potřebuje na pomoc s financováním chodu státu tři až čtyři miliardy eur, uvedla minulý měsíc předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Takzvanou makrofinanční pomoc EU zatím Ukrajině neposkytovala pravidelným způsobem. Po invazi ruských vojsk nejdříve poskytla půjčku ve výši 1,2 miliardy eur, následně se dohodla na devítimiliardovém balíku, třetina z něj ovšem před dnešním oznámením zůstávala jen v rovině slibu.

Komise dnes nevyjasnila, zda byly zablokované tři miliardy převedeny do plánu pro příští rok, nebo zda je stále ve hře jejich samostatné uvolnění. Hahn v této souvislosti poznamenal, že EU ještě do konce roku pošle Kyjevu zbývající část již uvolněných šesti miliard a že ukrajinský stát by tak "měl být v pořádku".

Na nový plán podpory si chce Evropská komise podobně jako dosud půjčovat jménem celé EU na finančních trzích. Počítá přitom s "velmi vstřícnými podmínkami", konkrétně dobou splatnosti až 35 let a odkladem prvních splátek na rok 2033. Náklady spojené s úroky by pokrývala EU.

"Naše podpora bude spojená se sektorovými a institucionálními reformami, zejména těmi spojenými s bojem proti podvodům a korupci a posilováním právního státu," uvedl Dombrovskis.

Český ministr financí Zbyněk Stanjura po úterním jednání s unijními protějšky uvedl, že státy EU jsou připravené příští rok Ukrajině 18 miliard eur půjčit. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó nicméně na začátku týdne řekl, že Budapešť nepodpoří další pomoc Kyjevu skrze společné půjčky EU. Podle agentury Bloomberg přitom plán EK zahrnoval prvek, který vyžaduje jednomyslný souhlas členských zemí.

Poskytování finanční podpory Ukrajině už v uplynulých měsících provázely jisté komplikace, což v létě vyvolalo kritiku ze strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten dnes v reakci na nové oznámení poděkoval unii za "opravdovou solidaritu". "Společně odoláváme ruské agresi, společně znovu vybudujeme Ukrajinu, společně budeme v EU," napsal na twitteru.