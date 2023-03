EK navrhne úpravy fungování trhu s elektřinou, mají zabránit výkyvům cen

Brusel - Změny jednotného evropského energetického trhu s cílem zabránit opakování loňského rekordního zdražování elektřiny představí dnes Evropská komise. Podle dosavadních vyjádření unijních činitelů nepůjde o výrazné zásahy do samotného fungování trhu či tvorby cen elektřiny, ale spíše o drobnější úpravy, například v podobě většího zastoupení kontraktů s pevnou cenou elektřiny.

Evropské země začaly o reformě trhu mluvit loni v létě, když v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu prudce rostly ceny plynu a na ně navázané ceny elektřiny. Část zemí zvláště z jihu Evropy přišla s návrhem na změnu výpočtu cen elektřiny a jeho přizpůsobení rostoucímu podílu obnovitelných zdrojů. Řada dalších států v čele s Německem či Nizozemskem ovšem hovořila jen o krátkodobém cenovém výkyvu a před výraznými zásahy do dlouhá léta fungujícího trhu varovala.

Podle informací uniklých v minulých dnech do médií by návrh komise měl počítat s využíváním takzvaných rozdílových smluv, které by prodejci energií měli uzavírat s jejich výrobci. Tyto kontrakty zajistí pevnou cenu elektřiny i v době jejích výrazných výkyvů, z čehož mají podle představ komise profitovat zejména domácnosti a firmy. Návrh by také měl umožnit větší podporu zavádění obnovitelných zdrojů energie.