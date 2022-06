EK navrhla velkou obnovu přírodní rozmanitosti v EU, chce omezení pesticidů

Brusel - Země Evropské unie by do roku 2030 měly na pětině svých suchozemských i vodních ploch zavést opatření pro obnovu přírodních ekosystémů. V zájmu ochrany vymírajících druhů i lidského zdraví by také zemědělci měli do konce desetiletí omezit využívání pesticidů na polovinu. Počítá s tím dnes zveřejněný návrh Evropské komise, která předložila první celounijní pravidla k ochraně přírodních druhů.

Evropa se potýká s velkým úbytkem populace živočichů a rostlin. Podle eurokomisaře pro životní prostředí a oceány Virginijuse Sinkevičiuse hrozí vymření až milionu druhů, zejména vinou intenzivního zemědělství, odlesňování a rozšiřování městských ploch.

"Vědci mluví jasně, není času nazbyt. A jasná je také ekonomická stránka věci: každé investované euro se vrátí nejméně osmkrát," řekl komisař s odkazem na přínos ochrany přírody pro boj proti klimatickým změnám, pro potravinovou bezpečnost či pro zdraví lidí.

Cílem nových opatření má být podle unijní exekutivy mimo jiné opětovné rozšíření ubývající populace včel, ochrana půdy a rozšíření rozmanitosti druhů na zemědělských plochách či posílení populace některých mořských živočichů. Unijní státy mají také zastavit úbytek zelených ploch ve městech či odstraňovat překážky na říčních tocích, aby jich do roku 2030 nejméně 25.000 kilometrů teklo zcela volně.

O návrzích začnou za českého předsednictví ve druhé polovině roku jednat členské státy a europoslanci. Komise doufá v jejich přijetí nejpozději během dvou let, aby se podařilo cíle stanovené ke konci desetiletí splnit.