EK navrhla uzavření vnějších hranic EU na 30 dní

Brusel - Evropská unie dočasně zakáže občanům cizích států vstup do unijních zemí s výjimkou nezbytných případů. Navrhla to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž má zákaz platit 30 dní. Opatření, po němž v rámci boje proti šíření koronaviru volaly některé členské státy, dnes šéfka unijní exekutivy projednala s lídry zemí skupiny G7. Prezidenti a premiéři unijních států by jej měli schvalovat během úterního videosummitu.

