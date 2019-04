Štrasburk/Brusel - Možnost přechodu k většinovému hlasování místo nyní používaného principu jednomyslnosti u otázek souvisejících se sociálním zabezpečením a sociální ochranou pracujících dnes členským státům EU nabídla Evropská komise. Podle komisařky pro zaměstnanost a sociální věci Marianne Thyssenové by to mělo umožnit rychlejší rozhodování a tedy modernizaci a sbližování systémů členských států.

Hlasování takzvanou kvalifikovanou většinou by nově podle komise mělo být možné také u otázek souvisejících se zákazem diskriminace. Dnešní návrhy v sociální politice doplňují už existující náměty na přechod k většinovému rozhodování v některých částech zahraniční a bezpečnostní politiky, u některých daňových témat či v částech energetické politiky a problematiky ochrany klimatu.

Komise ve snaze usnadnit rozhodování u témat, která dosud vyžadují jednomyslnou shodu, navrhla využít ve smlouvách existujících takzvaných "překlenovacích ustanovení", která zemím umožňují, že se v konkrétních oblastech rozhodnou využít hlasování kvalifikovanou většinou. O takové změně by vždy musel rozhodnout summit EU, tedy premiéři a prezidenti členských zemí společenství.

"Sociální ochrana je citlivá oblast, kde se národní systémy výrazně liší a nepřejeme si tyto národní systémy harmonizovat. Navrhujeme jen možnost přijímat doporučení kvalifikovanou většinou místo jednomyslnosti," upozornila po jednání komise Thyssenová. Dnešní návrhy mají podle ní za cíl otevřít debatu mezi členskými státy o tom, jak by v sociální politice mohlo být rozhodování na evropské úrovni pružnější.

Komise dnes zdůraznila, že případným přechodem k využívání kvalifikované většiny se nijak nemění úkoly jednotlivých aktérů a rozsah a podmínky výkonu pravomocí by zůstaly stejné. Například členské státy by nadále rozhodovaly o prvcích svých systémů sociální ochrany. Beze změn by zůstaly pravomoci sociálních partnerů i tradice související s vnitrostátním sociálním dialogem.