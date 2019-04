Brusel - Na evropských silnicích loni zemřelo celkem 25.100 lidí, což oproti roku 2010 představuje pokles smrtelných zranění při dopravních nehodách o téměř čtvrtinu a oproti roku 2017 snížení o jedno procento. Uvedla to Evropská komise (EK) ve své zprávě o silniční bezpečnosti. Nejbezpečnější provoz je podle ní v Británii, nejnebezpečnější jsou naopak silnice v Rumunsku. Česko je v žebříčku 28 zemí jednadvacáté.

"Průměr 49 smrtí na milion obyvatel potvrzuje, že evropské silnice jsou zdaleka nejbezpečnější na světě. Ukázalo se ale zároveň, že se nám nedaří dosáhnout cíle snížit počet úmrtí na silnicích do roku 2020 o polovinu," uvedla EK v prohlášení.

Nejlépe si podle EK v roce 2018 vedlo Spojené království, kde na milion obyvatel zahynulo při nehodách 28 lidí. Česko, kde množství nehod vzrostlo meziročně o 14 procent, s počtem 62 mrtvých na milion obyvatel obsadilo 21. příčku. V roce 2017 dosáhl tento údaj v ČR hodnoty 55 úmrtí na milion obyvatel. Žebříček uzavírá Rumunsko s 96 oběťmi na milion obyvatel.

Nejbezpečnější silnice jsou kromě Británie v Dánsku (30 obětí na milion obyvatel), Irsku (31 úmrtí na milion obyvatel) a Švédsku (32 smrtí na milion obyvatel). Nejnebezpečnější kromě Rumunska je naproti tomu provoz v Bulharsku (88 smrtí na milion obyvatel), Lotyšsku (78 úmrtí na milion obyvatel) a Chorvatsku (77 obětí na milion obyvatel).

Nejvyššího poklesu úmrtí při nehodách v porovnání s unijním průměrem dosáhli podle předběžných údajů meziročně ve Slovinsku (minus 13 procent), Litvě (minus 11 procent), Bulharsku (minus devět procent), Slovensku a Kypru (shodně minus osm procent).

Naproti tomu největší nárůst byl zaznamenán v Lucembursku (plus 44 procent), v Estonsku (plus 40 procent) a ve Švédsku (plus 28 procent).