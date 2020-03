EK: Kontroly by měly být bez front a umožnit průchod zboží

Kolona kamionů na hraničním přechodu mezi Českou republikou a Polskem v Bohumíně na snímku z 16. března 2020. Přes přechod míří hlavně kamiony, protože pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. Jinak na základě vládních opatření proti šíření koronaviru začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Také Polsko zakázalo vstup cizinců do země.

Kolona kamionů na hraničním přechodu mezi Českou republikou a Polskem v Bohumíně na snímku z 16. března 2020. Přes přechod míří hlavně kamiony, protože pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. Jinak na základě vládních opatření proti šíření koronaviru začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Také Polsko zakázalo vstup cizinců do země. ČTK/Ožana Jaroslav

Brusel - Státy Evropské unie by měly zajistit volný průchod zboží přes své hranice, které část z nich uzavírá v rámci prevence šíření koronaviru. Zvláště kamiony s citlivým nákladem jako jsou léky či potraviny by neměly být nuceny kvůli hraničním kontrolám čekat. Evropská komise to uvedla v doporučeních, která podle Bruselu mají zajistit ochranu zdraví i jednotného unijního trhu. Úplné uzavření hranic není nejlepší cestou, zopakoval dnes mluvčí EK.

"Musíme přijímat výjimečná opatření k ochraně zdraví našich občanů. Měli bychom ale zajistit, aby zboží a klíčové služby mohly nadále na našem jednotném trhu proudit. Jedině tak předejdeme nedostatku lékařského vybavení či potravin," upozornila dnes předsedkyně komise Ursula von der Leyenová.

Komise podle mluvčího Erica Mammera stále soudí, že úplné uzavírání hranic není ideálním řešením. "Virus je přítomen ve všech zemích a uzavírání hranic není nutně nejlepší cestou ke kontrole jeho šíření," řekl dnes Mammer novinářům. Už v pátek se podobně vyjádřila i von der Leyenová, podle níž by Brusel dával přednost zdravotním kontrolám na hranicích.

Své hranice přitom pro cizince prakticky uzavřelo například Česko, podobná opatření ale přijímají také Německo, Polsko, Maďarsko nebo Dánsko. Uzavírání hranic dnes naopak zkritizoval také francouzský prezident Emmanuel Macron.

Doporučení EK, která dnes komisařky pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová a pro vnitřní věci Ylva Johanssonová představily ministrům členských zemí prostřednictvím videokonference, se o úplném uzavírání hranic nezmiňují.

Vnitřní kontroly by podle nich měly probíhat tak, aby se při nich netvořily fronty hrozící dalším šířením viru. Země také mají povinnost pustit přes hranice své občany, avšak mohou jim nařídit karanténu.