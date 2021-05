EK: Johnson & Johnson dočasně omezila dodávky vakcín, brzy budou v normálu

Brusel - Farmaceutická společnost Johnson & Johnson dočasně omezila dodávky své vakcíny proti covidu-19 do zemí Evropské unie. Novinářům to dnes řekl mluvčí Evropské komise, podle něhož unijní exekutiva očekává brzký návrat k pravidelné výši dodávek. Brusel na základě informací od dodavatelů nadále počítá s tím, že do konce prázdnin dostane vakcínu 70 procent všech dospělých obyvatel EU.

Vakcína americké společnosti je dosud poslední ze čtyř schválených preparátů, kterými unijní země na základě doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) očkují své obyvatele. Členské státy ji začaly používat v polovině dubna a do konce června měly dostat 55 milionů dávek.

"Členské země byly informovány o určitých zpožděních v dodávkách vakcíny Johnson & Johnson a daly najevo své obavy," sdělil novinářům mluvčí. Dodal, že komise očekává brzký návrat k dohodnutému množství a že by současný výpadek neměl ohrozit splnění domluveného objemu pro celý letošní rok.

Americká firma na několik dní pozdržela své dodávky již v samém začátku distribuce. EMA tehdy zkoumala souvislost mezi velmi vzácným výskytem krevních sraženin a očkováním. Agentura tehdy přímou souvislost nevyloučila, vakcínu však označila za bezpečnou a účinnou.