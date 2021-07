EK již zajistila vakcíny pro 70 procent dospělých v EU, řekla von der Leyenová

Brusel - Evropská unie splnila svůj slib a doručila do členských států dostatek vakcín proti covidu-19 na naočkování 70 procent tamní dospělé populace. V dnešním prohlášení to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s tím, že boj s pandemií covidu-19 nadále pokračuje a je nyní na jednotlivých členských státech, aby co nejrychleji naočkovaly svoje obyvatelstvo.

"Dnes mám pro občany Evropy dobrou zprávu. EU dodržela své slovo," uvedla von der Leyenová s tím, že s koncem tohoto víkendu EU doručí do členských států celkem asi 500 milionů dávek vakcín. "Naše očkovací kampaň od začátku roku nesmírně zrychlila. Náš společný postup je úspěšný. Z této krize dokážeme vyjít jedině pospolu," dodala.

EU je podle předsedkyně EK připravena státům doručit ještě další dávky vakcín, včetně těch, které farmaceutické společnosti vyvíjí přímo na obranu proti novým variantám koronaviru. "Členské státy nyní musím učinit vše pro navýšení vakcinace. Jedině pak budeme v bezpečí," uvedla von der Leyenová.

Na počátku očkovací kampaně proti covidu-19 čelila Evropská unie značné kritice, zejména kvůli výrazně rychlejšímu postupu imunizace v USA či v Británii. Von der Leyenová nicméně v květnu prohlásila, že důležitý bude konečný výsledek a slíbila, že do července bude mít možnost nechat se naočkovat 70 procent z 366 milionů dospělých lidí žijících v EU.

Evropská komise nakoupila pro členské státy dohromady 330 milionů dávek vakcíny firem Pfizer a BioNTech, 50 milionů od společnosti Moderna, 100 milionů od AstraZeneky a 20 milionů od společnosti Johnson & Johnson. U všech přípravků kromě posledního jmenovaného je nutné k plné imunizaci podat dvě dávky.