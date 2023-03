EK je na dobré cestě k dohodě o syntetických palivech s Německem, řekl Scholz

Brusel - Evropská komise je na dobré cestě k nalezení dohody s Německem o možnosti využívat syntetická paliva pro spalovací motory i po roce 2035. Před začátkem jednání lídrů zemí Evropské unie to řekl německý kancléř Olaf Scholz. Nizozemský premiér Mark Rutte prohlásil, že věří v dohodu v rámci dříve schváleného návrhu o zpoplatnění emisí ze spalovacích motorů. Unijní summit však podle lídrů o věci nerozhodne a jednání budou pokračovat i po něm.

Berlín začátkem března znovu otevřel pravidla dohodnutá v říjnu za českého předsednictví, která mají prakticky znemožnit prodej nových aut se spalovacími motory po roce 2035. Ta sice obsahovala výjimky pro využívání syntetických paliv, Německo však s jejich zněním nebylo spokojeno. K jeho požadavkům se přidaly i další země jako Itálie, Polsko a Česko.

"Všechno je na dobré cestě," řekl dnes novinářům v Bruselu Scholz s odkazem na své informace z jednání s komisí. Unijní exekutiva tento týden předložila návrh, který má vyjít německým požadavkům vstříc. Itálie však zároveň začala prosazovat, aby se výjimka rozšířila na biopaliva.

"Doufám, že se to v příštích dnech podaří uzavřít v rámci toho původního návrhu," uvedl dnes Rutte, podle něhož však otázku nebudou lídři řešit na summitu. Unijní činitelé nevylučují, že se téma během dvoudenního jednání na stůl dostane, možná však pouze při Scholzově separátní schůzce s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Zatímco Paříži se německý návrh nelíbí, Berlín zase odmítá francouzskou snahu prosadit jadernou energii mezi ekologické zdroje v několika významných normách projednávaných členskými státy. Obě témata by tak podle některých diplomatů mohla v médiích zastínit oficiální náplň summitu, kterou je další pomoc Ukrajině či podpora unijní ekonomiky.

Nizozemský premiér doufá, že Zelenskyj co nejdříve promluví se Si Ťin-pchingem

Přímá komunikace mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a čínským lídrem Si Ťin-pchigem by byla vítaným vývojem, řekl dnes nizozemský premiér Mark Rutte při příchodu na summit. Rutte doufá, že co nejdříve dojde na telefonát mezi prezidenty Číny a Ukrajiny.

Vyjádření přišlo den po konci návštěvy čínského lídra v Moskvě, kde Si Ťin-pching mimo jiné propagoval svůj "mírový plán", který Západ přijímá poměrně vlažně. Zelenskyj už dříve dal najevo, že o čínských návrzích chce jednat, přičemž se spekuluje o brzké videokonferenci s čínským prezidentem. Spojené státy naznačují, že považují postup Pekingu spíše za snahu poskytnout Moskvě "diplomatické krytí".

"Přímá komunikace mezi Si Ťin-pchingem a Volodymyrem Zelenským by byla vítána," řekl Rutte novinářům v Bruselu před jednáním Evropské rady. Uvedl také, že některé prvky čínského plánu jdou správným směrem, ovšem v tuto chvíli nelze říct, zda může Peking ve válce Ruska proti Ukrajině sehrát roli mírotvorce. "Je na Zelenském a jeho týmu, aby se zabývali návrhy, které jsou na stole, vidí-li v tom smysl," dodal nizozemský premiér.

Dnešní jednání premiérů a prezidentů EU, do kterého se opět na dálku zapojí i Zelenskyj, se dotkne také pokračující podpory Kyjeva, jeho snahy vstoupit do EU nebo vymáhání protiruských sankcí. Český premiér Petr Fiala před odletem do Bruselu médiím řekl, že je potřeba bojovat proti obcházení sankcí i v případech, kdy k němu dochází za účasti třetích zemí.

O otázkách souvisejících s válkou na Ukrajině hovořili před začátkem summitu i další unijní lídři. Estonská premiérka Kaja Kallasová se například vymezila proti jakémukoli zmírňování sankcí proti Moskvě a uvedla, že spojenci Kyjeva by se měli dál snažit omezovat ruské příjmy z prodeje ropy.

Polský premiér Mateusz Morawiecki zase oznámil, že jeho země bude žádat dalších 240 milionů eur (skoro 5,7 miliardy Kč) z unijních prostředků jako náhradu za vojenskou pomoc pro Ukrajinu. To by byl zhruba pětinásobek částky, kterou podle Morawieckého zatím Varšava v této souvislosti z unijních peněz dostala.

Lídry EU čeká debata o pomoci Kyjevu, podpoře zelené ekonomiky i cenách energií

Další pomoc Ukrajině, podpora konkurenceschopnosti evropské zelené ekonomiky či reforma energetického trhu budou hlavními tématy nadcházejícího bruselského setkání prezidentů a premiérů zemí Evropské unie. Šéfové států a vlád evropského bloku se během dvoudenního zasedání mají bavit také o chystaném návratu k fiskálním pravidlům a o další integraci eurozóny. Podle diplomatů se ale zásadní diskuse mohou točit kolem podpory jaderné energetiky a syntetických paliv pro auta, o něž se v současnosti přou tábory vedené Francií a Německem.

Lídři unijních zemí se sejdou několik dní poté, co blok uzavřel dohodu o dodávce milionu dělostřeleckých granátů a odeslal do Kyjeva další platbu v rámci pravidelné finanční pomoci. Ke svým partnerům se na dálku připojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož se chystá summit ujistit o další vojenské a finanční pomoci pro zemi, která se už déle než rok brání ruské agresi.

Unie k tomu chce využít i zmrazený majetek ruských oligarchů či institucí. Podle navrhovaných závěrů vrcholné schůzky, které má ČTK k dispozici, je EU připravena ke zvýšení tlaku na Moskvu uvažovat i o nových sankcích. Ty prosazují zejména pobaltské státy nebo Polsko a týkat by se mohly ruské jaderné energetiky nebo vývozu diamantů. Řada zemí je ale proti a unijní činitelé v nejbližších týdnech šanci na velký posun směrem k jednotě nevidí.

Výbušnější diskusi řada diplomatů očekává u ekonomických témat spojených s přechodem k ekologicky šetrnému průmyslu. Šéfové států se budou bavit mimo jiné o nedávném návrhu Evropské komise, která chce zajistit výrobu obnovitelných technologií a získávání surovin v Evropě s cílem pomoci místním firmám a snížit závislost na dovozu z Číny. S návrhem je nespokojena Francie, která se přes odpor Německa a dalších zemí snaží prosadit podporu jaderné energie a hodlá o ní diskutovat i na summitu.

Spor Paříže a Berlína by mohl v Bruselu podle některých činitelů rezonovat též v otázce podpory syntetických paliv pro spalovací motory, v níž komise rovněž vyšla vstříc Německu.

"Ta témata jsou na stole. Já myslím, že to může posunout Evropská rada, otevřená debata mezi lídry k tomu může přispět," řekl ČTK český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Česko, které bude na summitu zastupovat premiér Petr Fiala, je podle Beka ve "zvláštní pozici", neboť stojí jak za francouzským požadavkem na podporu jádra, tak za německou snahou umožnit využívání syntetických paliv v nových autech po roce 2035.

Dalším tématem vrcholné schůzky budou ceny plynu a elektřiny, kvůli jejichž loňskému rekordnímu růstu zavedla unie loni za českého předsednictví sérii nouzových opatření. Lídři v návrhu závěrů chtějí jejich zhodnocení a případné prodloužení, pokud by bylo nutné v zájmu dostatečných zásob plynu a zajištění dostupných cen. Komise mimo jiné navrhuje prodloužit dobrovolné patnáctiprocentní snížení spotřeby plynu až do jara příštího roku.

Summit by měl také vyzvat k rychlému schválení změn fungování energetického trhu navržených minulý týden komisí, aby začaly platit do konce letošního roku.

V pátek mají lídři na programu jednání o dalším prohlubování hospodářské a měnové unie eurozóny, která se letos rozšířila o Chorvatsko na 20 zemí. Eurosummit, do něhož se ale zapojí i šéfové států používajících vlastní měny, se bude věnovat také návratu k pozastavenému uplatňování rozpočtových a dluhových pravidel EU, na jehož podrobnostech se členské země zatím neshodují.