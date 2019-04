Brusel - Internetový gigant Facebook v prvním čtvrtletí letošního roku celosvětově zrušil řadu falešných uživatelských účtů a celkem osm koordinovaných sítí s původem například v Severní Makedonii, Kosovu či Rusku. Společnost o tom informovala Evropskou komisi v pravidelné zprávě shrnující, jak dosud postupovala v boji s dezinformacemi na své internetové platformě.

O svém přístupu k problému, který v unii nabývá na důležitosti měsíc před volbami do Evropského parlamentu, informují také Twitter a Google. Velké internetové platformy loni v říjnu přistoupily k dobrovolnému kodexu, který má v Evropě zajistit v první řadě transparentnost digitálních volebních kampaní.

Politická reklama na sítích a platformách provozovaných velkými firmami by například měla být jasným způsobem rozpoznatelná a neměla by být zavádějící - například ohledně toho, kdo reklamní sdělení zaplatil. Společnosti mají také mít jasně dané a srozumitelné postupy k identifikaci a rušení falešných účtů, často využívaných k šíření dezinformací či takzvaných "fake news".

Postup velkých internetových firem dnes uvítali ve společném prohlášení komisaři pro bezpečnostní unii Julian King, místopředseda komise pro digitální jednotný trh Andrus Ansip, komisařka pro digitální hospodářství Marija Gabrielová a také komisařka pro spravedlnost Věra Jourová.

Zdůraznili ale také, že jsou nutná další technická zlepšení a také to, aby firmy umožnily sdílení své metodologie a informací o falešných účtech. Umožnilo by to expertům třetích stran a výzkumníkům, aby mohli situaci nezávisle posoudit. Je podle nich zároveň politováníhodné, že Google a Twitter ještě neoznámily posun okolo transparentnosti reklam týkajících se konkrétních problémů, které mohou být významnou součástí předvolebních diskusí.

Bezpečnostní šéf Facebooku Nathaniel Gleicher na konci března uváděl, že společnost v rámci zásahu proti sítím "koordinovaného neautentického chování" souvisejícím s Ruskem, Kosovem, Severní Makedonií a Íránem odstranila celkem 2632 stránek, skupin a uživatelských účtů. "Mezi skupinami těchto aktivit jsme nenašli vazby, ale používaly podobnou taktiku vytváření sítí uživatelských účtů se zavádějícími údaji ohledně toho, o koho jde a co dělají," uvedl v prohlášení.

Okolo tisícovky stránek, skupin a účtů mělo spojení s Ruskou federací, na jejíž aktivity v souvislosti s pokusy ovlivnit volby upozorňují opakovaně západní země i instituce EU. Stránky sledovalo přibližně 50.000 uživatelů, do skupin se zapojilo okolo 1,7 milionu účtů. Podle Gleichera většina těchto ruských aktivit v zásadě publikovala spam, tedy nevyžádaná obchodní sdělení.

"Malý počet z nich se věnoval novinkám z Ukrajiny a politiky, včetně pokračujícího konfliktu na východě země, místní a regionální politice, ukrajinskému patriotismu, uprchlickým otázkám, ukrajinské armádě, situaci na Krymu a korupci," uvedl Facebook. O víkendu skončilo na Ukrajině druhé kolo prezidentských voleb.