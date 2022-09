EK doporučila státům EU přísněji posuzovat žádosti Rusů o víza

Stockholm/Brusel - Země Evropské unie by měly přísněji posuzovat žádosti o víza od Rusů, zvláště těch mířících do unie z třetích zemí. Doporučila to dnes Evropská komise v reakci na množství Rusů prchajících z vlasti v obavách z mobilizace vyhlášené prezidentem Vladimirem Putinem. Podle eurokomisařky pro vnitřní věci Ylvy Johanssonové by víza neměli dostávat ruští občané, kteří chtějí zůstat v EU více než 90 dnů.

Evropský blok hledá společný recept na zvládnutí žádostí tisícovek Rusů, kteří míří na západ ve snaze vyhnout se povolání do armády a účasti v invazi na Ukrajinu. Některé země v čele s pobaltskými státy či Polskem nechtějí Rusy na své území vpouštět a volají po zpřísnění vízového režimu. Předseda Evropské rady Charles Michel ve shodě s politiky některých západoevropských zemí naproti tomu vybízí ke snaze najít celounijní shodu, která by Rusům odmítajícím rozšířit řady armády poskytla ochranu. Velvyslanci unijních zemí tento týden pověřili komisi, aby připravila návrh možného společného postupu.

Johanssonová dnes představila několik doporučení, která mají sjednotit přístup členských států. Neměly by například akceptovat žádosti o víza od Rusů, kteří již opustili ruské území. Úřady by také měly podrobně posuzovat, zda konkrétní Rusové nepředstavují bezpečnostní hrozbu a pokud ano, víza jim nevydávat. Komisařka také uvedla, že víza neopravňují ruské občany zůstat v EU déle než 90 dní. Pokud mají takový záměr, víza by dostat neměli, dodala.

Unijní státy již tento měsíc ztížily Rusům podmínky získávání turistických víz. Komise však na druhé straně upozornila, že pokud ruští občané požádají o azyl, neměly by státy jejich žádost odmítat bez posouzení.