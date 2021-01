EK doporučila naočkovat do léta až 70 procent dospělých

Brusel - Země Evropské unie by měly do března naočkovat proti covidu-19 čtyři pětiny lidí starších 80 let, lékařů a zdravotníků. Do léta by pak vakcínu mělo dostat alespoň 70 procent dospělých obyvatel členských států. Doporučila to dnes Evropská komise, podle níž je rychlé očkování ve všech unijních zemích hlavním nástrojem pro překonání téměř rok trvající pandemie. Státy by se podle exekutivy EU měly během ledna dohodnout na systému očkovacích osvědčení, která by byla uznávána všemi zeměmi.

"Potřebujeme urychlit distribuci a očkování. Našim cílem je mít do léta naočkováno 70 procent dospělé populace. To může být zlomový moment v boji proti viru," prohlásila dnes předsedkyně EK Ursula von der Leyenová.

Komise v rámci společných nákupů zajistila pro 450 milionů obyvatel členských zemí 2,3 miliardy dávek vakcíny od šesti výrobců. Pro použití v EU jsou však zatím schváleny jen dva preparáty - od americko-německého sdružení firem Pfizer/BioNTech a od americké společnosti Moderna. Některé státy si v minulých týdnech stěžovaly, že distribuce vakcín je příliš pomalá, což komise zdůvodňovala nedostatkem výrobních kapacit. Kritika zesílila minulý pátek, kdy Pfizer oznámil omezení produkce na několik příštích týdnů.

Unijní země zatím za zhruba tři týdny stihly naočkovat jen malý zlomek svých obyvatel. Mezi nejrychlejší patří Dánsko, které se přiblížilo třem procentům očkovaných, Česko se řadí mezi pomalejší země se zhruba jedním procentem lidí, kteří již dostali vakcíny.

Podle místopředsedy komise Margaritise Schinase nejsou na místě obavy, že by země neměly k dispozici dostatek vakcín, aby zvládly zmíněnou březnovou metu.

"Jsme si naprosto jisti, že tyto cíle jsou zcela dosažitelné," řekl Schinas s tím, že ve třetím měsíci roku budou mít státy k dispozici "ohromující množství" vakcín. Ke dvěma již schváleným vakcínám by koncem ledna mohl přibýt preparát firmy AstraZeneca, v únoru by pak podle EK mohla zažádat o povolení pro unijní trh společnost Johnson&Johnson.