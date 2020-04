EK doporučí postupně nahradit stavy nouze cílenými opatřeními

Brusel - Evropská komise chce ve středu zveřejnit plán na koordinované uvolňování koronavirových omezení, návrh už předložila členským zemím. Po kritice od některých států obávajících se tlaku na příliš rychlé rušení restrikcí přišla komise se strategií, která doporučuje postupný přechod od stavů nouze k cíleným opatřením, aniž by ovšem zmiňovala konkrétní časový harmonogram. Brusel chce podle dosud pracovního textu, který má ČTK k dispozici, nejprve koordinovat otevření vnitřních hranic mezi jednotlivými členskými státy, na které by mělo navázat otevření vnějších hranic EU.

Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová původně plánovala, že komisaři "cestovní mapu" pro ústup od omezení spojených s pandemií schválí už minulý týden. Některé z nejzasaženějších zemí však daly komisi najevo, že nechtějí, aby doporučení vytvářela na vlády tlak k předčasnému uvolňování kroků, k němuž se zatím nechystají.

Komise proto na druhý pokus přišla s textem, podle něhož bude zásadním kritériem pro rušení restrikcí podmínka, aby se "šíření nemoci se na delší dobu zpomalilo", tedy například dlouhodobější pokles počtu nově nakažených či hospitalizovaných lidí. Zásadní bude také dostatečná volná kapacita nemocnic a možnosti monitorování průběhu nákazy.

Unijní exekutiva v textu zdůrazňuje, že rozhodnutí ustoupit od omezení, které je na jednotlivých zemích, musí "vyvážit přínos pro veřejné zdraví a ostatní sociální a ekonomické dopady". Komise se stavěla kriticky k postupnému zavírání hranic unijními zeměmi a zdůrazňovala, že omezení nesmí narušit fungování jednotného trhu EU.

Brusel chce nyní předejít opakování podobně nekoordinovaného postupu, který by měl "negativní dopad na všechny členské státy a zřejmě vedl k nárůstu politických třenic mezi členskými státy".

Mluvčí komise Eric Mamer dnes novinářům řekl, že před středečním jednáním kolegia komisařů, kteří by měli text schválit, dnes odpoledne komise návrh podrobně prodiskutuje se zástupci členských zemí.

"Vždy jsme jasně dávali najevo, že zavedení i zrušení jakýchkoli omezení je plně v rukou členských států," zdůraznil Mamer. Text podle něj může po dnešních konzultacích doznat změn a jeho definitivní podoba bude známa až ve středu, kdy ji představí von der Leyenová.

Její komise navrhuje, aby celospolečenská omezení spojená s nouzovými stavy vyhlášenými většinou zemí postupně nahradila série cílených kroků. Mezi ně by vedle co nejširšího testování měl patřit i monitoring pohybu nakažených lidí pomocí mobilních aplikací. Ty by však měly fungovat jen po dobu koronavirové krize a být striktně anonymní, zdůrazňuje EK.

"Nejprve by se měla začít rušit omezení, která mají lokální dopad a postupně by se mělo uvolňování rozšiřovat i na kroky, které mají širší geografický zásah, s přihlédnutím k národním specifikům," doporučuje komise v návrhu.

Členské země by podle komise měly být ohledně postupného otevírání vnitřních hranic EU v úzkém kontaktu. Nejprve by se mělo týkat regionů se "srovnatelně nízkým rizikem". Teprve po otevření hranic mezi členskými státy by mělo dojít na zrušení zákazu cest cizinců přes vnější hranice EU. Ten chce komise prozatím prodloužit do 15. května.