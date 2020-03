EK: Do unijních zemí se chce dostat asi 80.000 občanů EU

Brusel - Přibližně 80.000 občanů Evropské unie se v současnosti kvůli šíření koronaviru chce vrátit do svých zemí ze států mimo EU. Uvedl to dnes mluvčí Evropské komise, podle něhož je jejich návrat zcela v rukou členských zemí. Komise dnes zároveň zopakovala, že unijní státy by měly v souvislosti se zavedenými kontrolami vnitřních hranic co nejvíce usnadnit návrat domů občanům dalších zemí EU.

"Poslední souhrnné údaje, které máme od členských států, které je mají z kontaktů ze svými občany, hovoří přibližně o 80.000 lidí, ale může se to změnit," řekl dnes novinářům mluvčí Peter Stano.

Zajištění jejich návratu je v první řadě na jednotlivých zemích, jimž může Brusel podle mluvčího pomáhat například v rámci kontaktů s úřady mimounijních států.

Unijní lídři se v úterý prostřednictvím videokonference shodli na uzavření vnějších hranic evropského bloku, na jehož území budou mít obyvatelé cizích států přístup jen v nutných případech. Opatření začne platit ihned poté, co jej zavedou všechny státy na vnějších hranicích EU.

Prezidenti a premiéři unijních zemí souhlasili rovněž s doporučeními EK pro kontroly na vnitřních hranicích. Podle komise by mimo jiné měly státy na jejich základě co nejvíce usnadnit návrat domů občanům jiných unijních zemí.

Podle mluvčího komise dosud informovalo Brusel o zavedení kontrol na vnitřních hranicích deset států EU: Česko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Německo, Španělsko, Portugalsko, Dánsko, Estonsko a Litva. Některé další země včetně Francie naopak omezení pohybu v rámci schengenského prostoru kritizovaly. Nizozemský premiér Mark Rutte po úterní videokonferenci lídrů prohlásil, že by zavedení kontrol na vnějších hranicích mohlo země uvnitř EU přesvědčit, aby své kontroly rušily.

Komise však podle mluvčího nehodlá státy přesvědčovat o uvolnění režimu na vnitřních hranicích, pouze bude monitorovat, zda kontroly probíhají podle přijatých doporučení.