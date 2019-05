EK dala pěti bankám pokutu 1,07 mld. eur za manipulaci s kurzy

Brusel - Evropská komise (EK) dnes vyměřila pokutu 1,07 miliardy eur (27,5 miliardy Kč) pěti bankám za účast v kartelu. Týká se to ústavů Barclays, Citigroup, JPMorgan, MUFG a Royal Bank of Scotland, které v rámci dvou kartelů na promptním trhu manipulovaly s devizovými kurzy 11 měn, uvedla komise. Švýcarská banka UBS pokutě unikla, protože na existenci kartelových dohod komisi upozornila.

Komise považuje za prokázané, že si obchodníci těchto bank mezi sebou vyměňovali citlivé informace a obchodní plány a své vzájemné strategie si sdělovali prostřednictvím chatu přes internet. Většinou šlo o devizové obchody s měnami euro, americký dolar a švýcarský frank, týkalo se to ale i britské libry, japonského jenu, australského, novozélandského a kanadského dolaru, a také dánské, švédské a norské koruny.

Banky Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup a JPMorgan dostaly pokutu zhruba 811,2 milionu eur za účast v kartelu nazvaném Forex - Three Way Banana Split. Barclays, RBS a MUFG Bank pak byly pokutovány částkou zhruba 257,7 milionu eur za účast na dalším kartelu nazvaném Forex - Essex Express.

"Firmy a soukromé osoby jsou při výměně peněz na bankách závislé," uvedla eurokomisařka Margrethe Vestagerová, která v komisi odpovídá za problematiku hospodářské soutěže. "Promptní devizový trh patří celosvětově k těm největším a každodenně se na něm zobchoduje několik miliard eur," dodala.