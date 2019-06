EK: ČR by měla zlepšit udržitelnost důchodů a zdravotnictví

Brusel - Česká republika by měla zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému a zavést plánovaná protikorupční opatření. Vyplývá to z pravidelných doporučení, která dnes pro jednotlivé členské země zveřejnila Evropská komise (EK). Praha by podle ní měla také více podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi a zajistit plánovaná protikorupční opatření.

Komise unijním státům každoročně adresuje podněty, které by mohly zlepšit výkon jejich ekonomik či pomoci předejít problémům s veřejnými financemi. Česká část doporučení nepřinesla proti minulým letům zásadní změny a zaměřila se na budoucnost financování důchodů a zdravotní péče. Budoucnost českého penzijního systému podle ekonomů vyvolává obavy kvůli očekávanému stárnutí populace.

"Česká republika je dnes z pohledu veřejných financí jedním z premiantů, ale dlouhodobě se může dostat do potíží kvůli neřešeným nákladům na stárnutí obyvatelstva v důchodech a zdravotnictví," komentovalo na twitteru dnešní doporučení zastoupení EK v Česku.

Další z oblastí, v nichž mají české vlády rezervy, je podle komise školství včetně péče o předškolní děti. Právě ve rozšíření možností všeobecně dostupných předškolních zařízení vidí Brusel jednu z cest k vyšší zaměstnanosti matek s malými potomky. Zvýšit by se měla i celková kvalita a inkluzivnost českého vzdělávacího systému, k čemuž by mohla pomoci zlepšení podmínek učitelů.

Současná česká vláda sice přišla se zvýšením rodičovského příspěvku, avšak rozšíření možnosti pro práci matek s malými dětmi stejně jako předchozí kabinety systémově neřeší.

Česko by podle Bruselu také mělo zlepšit možnosti investic do dopravy, zvláště s ohledem na její energetickou udržitelnost. Zaměřit se má podle EK rovněž na přechod na obnovitelné zdroje a rozvoj digitální infrastruktury.

"'Zlaté české ručičky' potřebují i 'chytré hlavičky'! Investujte do vzdělávání, výzkumu a digitálních dovedností," doprovodilo doporučení dalším tweetem české zastoupení komise.

Další podnět cílí směrem ke snížení administrativní zátěže pro investice a rozšíření možností pro to, aby konkurence ve veřejných zakázkách více vycházela z kvality.

EK považuje za oprávněné zahájit s Itálií disciplinární řízení

Evropská komise (EK) dospěla k závěru, že Itálie kvůli svému rostoucímu dluhu porušuje fiskální pravidla Evropské unie. Tato situace je důvodem k zahájení disciplinárního řízení vůči zemi, uvádí se v dnešním prohlášení komise. Pokud členské země EU v příštích dvou týdnech toto rozhodnutí podpoří, může EK následně doporučit zahájení procedury. To by se mohlo stát před zasedáním ministrů financí na začátku července.

Itálie podle EK učinila pouze omezený pokrok při řešení hospodářských doporučení ze strany EU a ustoupila od nutných strukturálních reforem. To může mít negativní dopad na růstový potenciál země.

Podle rozpočtových pravidel EU by měly členské země udržovat dluh pod 60 procenty hrubého domácího produktu (HDP). V Itálii se však dluh loni zvýšil na 132,2 procenta HDP ze 131,4 procenta HDP v roce 2017. Komise odhaduje, že letos se dluh Itálie zvýší na 133,7 procenta a že příští rok vystoupí na 135,2 procenta HDP. Itálie tak poruší pravidlo, podle kterého by naopak měla zadlužení snižovat.

Dluh Itálie se podle komise zvyšuje, protože úroky, které musí Itálie ze svého dluhu platit, rostou mnohem více než ekonomika. Brusel odhadl, že loni Itálie zaplatila na úrocích 65 miliard eur. Stejná částka putovala z rozpočtu do vzdělávacího systému.

Agentura Reuters dnes také uvedla, že Mezinárodní měnový fond (MMF) označil dluh Itálie za velké riziko pro ekonomiku eurozóny, spolu s globálním obchodním napětím a tvrdým brexitem. Zprávu, kterou měl Reuters možnost vidět, má MMF zveřejnit příští týden.

Itálie je třetí největší ekonomikou eurozóny. Její dluh v poměru k HDP je druhý nejvyšší po Řecku. Řím se rozhodl zvýšit půjčky a výdaje, aby tak podpořil ekonomický růst. Očekávané zrychlení tempa růstu se ale nedostavilo, a zemi tak vzrostly náklady na půjčky. Představitelé eurozóny se obávají, že pokud tento trend bude pokračovat, mohla by Itálie přijít o napojení na trhy dluhopisů, což by způsobilo další dluhovou krizi.

Disciplinární řízení je složitý právní proces, jehož výsledkem může být pro Itálii pokuta až 0,2 procenta HDP, což odpovídá částce zhruba 3,5 miliardy eur (90 miliard Kč). Žádná země EU však zatím pokutována nebyla.

Pokuta pro Itálii je z politických důvodů nepravděpodobná, poznamenal Reuters. Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti Pierre Moscovici a předseda EK Jean-Claude Juncker považují sankce za neúspěch v procesu a v minulosti je nevyužili u případů týkajících se Francie, Španělska a Portugalska. Účinný tlak na Itálii, aby změnila svou politiku, nakonec podle analytiků přijde z trhů. Ty v zahájení disciplinárního řízení EK často vidí důvod ke zvýšení cen půjček. Moscovici na tiskové konferenci uvedl, že EK je připravena změnit své doporučení o zahájení řízení vůči Itálii kvůli dluhu, pokud Řím představí nová čísla a závazky.

Itálii se podařilo koncem loňského roku vyhnout disciplinárnímu řízení, když se nakonec dohodla s EK na podobě rozpočtu na letošní rok. Komise původně rozpočet odmítla, protože podle ní nesníží obrovský dluh, s nímž se země potýká. Itálie proto snížila cíl rozpočtového deficitu na 2,04 procenta HDP z původních 2,4 procenta.

Doporučení EK zahájit rozpočtové řízení s Itálií způsobilo výrazný růst výnosů italských státních dluhopisů a pokles akcií bank. Akcie italských finančních ústavů po zveřejnění zprávy oslabily o více než dvě procenta, zatímco výnosy desetiletých státních dluhopisů vzrostly o osm bazických bodů na 2,6 procenta.