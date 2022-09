EK chce omezit poptávku po elektřině i strop na ruský plyn

Brusel - Zastropování ceny ruského plynu přenášeného plynovody, omezení poptávky po elektřině, pomoc zranitelným spotřebitelům i firmám a umožnění podpory výrobců elektřiny, kteří čelí finančním problémům. Takové budou cíle návrhu Evropské komise na zmírnění současné energetické krize, oznámila dnes šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová. Čeká se, že návrh bude představen příští týden po mimořádné energetické radě ministrů Evropské unie.

Von der Leyenová minulý týden ohlásila "krizovou intervenci" na energetickém trhu v kontextu vysokých cen plynu, které se promítají do cen elektřiny a vyvolávají obavy z dalekosáhlých společenských problémů. Cena plynu v Evropě dosáhla několikanásobné úrovně oproti loňskému roku, reagovala tak mimo jiné na pokles dodávek plynu z Ruska po jeho invazi na Ukrajinu.

"Návrh Evropské komise bude mít za cíl: omezit poptávku po elektřině... cenový strop na ruský plyn z plynovodů, pomoc zranitelným spotřebitelům a podnikům s příjmy z energetického sektoru, umožnit podporu výrobců elektřiny, kteří čelí problémům s likviditou spojeným s volatilitou," uvedla na twitteru von der Leyenová.

Uvedené body se objevují také v seznamu potenciálních opatření, který předkládá k diskusi české předsednictví v Radě EU před mimořádným jednáním unijních ministrů zodpovědných za energetiku. Toto jednání je v Bruselu na programu v pátek a mohlo by přinést shodu na sadě kroků, které by pak EK vtělila do legislativního textu. Spekuluje se o tom, že komise definitivní návrh představí příští středu, kdy bude von der Leyenová v Evropském parlamentu hodnotit "stav unie".