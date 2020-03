EK chce novými pravidly smazat platové rozdíly mužů a žen

Brusel - Evropská komise letos přichystá závazná pravidla, která mají pomoci vyrovnávat stále existující mzdové rozdíly mezi muži a ženami. Unijní exekutiva také spustí kampaň proti násilí na ženách a přetrvávajícím genderovým stereotypům. Počítá s tím pětiletá strategie pro rovnost mužů a žen, kterou představily místopředsedkyně EK Věra Jourová a komisařka pro rovné příležitosti Helena Dalliová.

Ženy v zemích EU podle statistik komise vydělávají v průměru o 16 procent méně než muži, což se výrazně projevuje i na jejich penzích, kde je rozdíl až 30 procent. Brusel se dosud snažil problém řešit například prostřednictvím doporučení pro jednotlivé země v rámci hospodářských cyklů. Letos chce ovšem přijít se „závaznými pravidly platové transparentnosti“, která by měla pomoci podstatně zlepšit situaci.

„Naše společnost prochází významnými změnami, stává se zelenější a digitálnější, a my musíme zajistit, aby ženy a muži měli stejné příležitosti a aby změny nerovnost dál neprohlubovaly," prohlásila Jourová, která má v komisi na starosti evropské hodnoty a transparentnost.

Vedle platové diskriminace jsou ženy v EU stále také oběťmi fyzického či sexuálního násilí, s nímž se podle komise setká třetina z nich. Brusel proto podle Jourové v rámci strategie připraví i některá opatření, jež by tento stav pomohla zlepšit. Unijní země by podle komise měly začít bezvýhradně plnit úmluvu Rady Evropy o boji proti domácímu násilí. EK také chystá informační kampaň a bude jednat s internetovými sociálními sítěmi, které by podle komise měly odstraňovat nepřípustné příspěvky.