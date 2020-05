EK chce nechat vnější hranice EU zavřené do 15. června

Brusel - Evropská komise dnes navrhla ponechat vnější hranice Evropské unie zavřené až do 15. června. Měsíční prodloužení současného zákazu cest cizinců do unie podle Bruselu sníží riziko opětovného šíření koronaviru. Komise to oznámila v tiskové zprávě.

Dosavadní omezení mělo platit do příštího pátku. Je přitom na jednotlivých členských zemích na vnější hranici unie, jak k prodloužení zákazu přistoupí. K dosavadnímu opatření se připojily všechny schengenské země včetně Česka, další čtyři státy unie (Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko a Kypr) a přidružené státy Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island.

"Přes pokrok v mnoha evropských zemích zůstává celosvětová situace citlivá. Je nezbytné, aby jakékoli kroky byly postupné a aby se různá opatření uvolňovala v různých fázích," uvedl dnes místopředseda EK Margaritis Schinas.

Komise již dříve upozornila, že nejprve by se měly znovuotevřít vnitřní hranice mezi jednotlivými unijními státy a teprve pak by měl následovat konec omezení na hranicích vnějších.

Zákaz platí pro všechny cesty, které úřady nevyhodnotí jako nezbytné. Omezení se nevztahuje na cizince s dlouhodobým pobytem v EU, rodinné příslušníky občanů unijních zemí či diplomaty. Výjimku mají i lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé či výzkumní pracovníci. Přes vnější hranice EU mohou jezdit také řidiči přepravující zboží.