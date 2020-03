EK chce na hranicích rychlé pruhy pro kamiony

Na čtyřpruhu v Hradci Králové, od kruhové křižovatky u ČKD směrem ke konci dálnice D11, zřídila policie 17. března 2020 odstávku kamionů z kolony, která se sem postupně natáhla od 42 kilometrů vzdáleného hraničního přechodu do Polska v Náchodě. Kolony souvisí s preventivními opatřeními v boji proti nákaze koronavirem, začaly se tvořit před hraničním přechodem už předchozího dne, kdy Poláci na přechodu zahájili důkladné kontroly lidí vstupujících do země.

Brusel - Země Evropské unie by měly zajistit, aby přeprava zboží přes hranice probíhala i po zavedení hraničních kontrol plynule. Kamiony s nákladem by neměly na hraničních přechodech čekat déle než 15 minut. Uvedla to Evropská komise v doporučeních reagujících na mnohakilometrové fronty, v nichž lidé tráví dlouhé hodiny při cestě mezi některými státy. Státy by také měly zrušit víkendová omezení jízd kamionů.

Více než desítka členských zemí EU výrazně omezila přeshraniční provoz ve snaze zpomalit šíření koronaviru. Brusel přitom opakovaně zdůrazňuje, že zavedené kontroly by neměly omezit propojení jednotného unijního trhu.

"Opatření přijatá ke zpomalení viru také zpomalila a někdy paralyzovala dopravu. To se projevilo na zásobování zbožím a může způsobovat jeho nedostatek," konstatovala dnes předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. V některých obchodech zůstávají poloprázdné regály poté, co lidé vyrazili nakupovat zásoby a výrobu či právě dopravu komplikují koronavirová omezení.

Komise proto navrhla členským zemím vytvoření "zelených pruhů", které by na hranicích umožnily rychlejší průjezd nákladních automobilů vezoucích zejména léky, potraviny, ale i další zboží.

"Přejezd hranice v zeleném pruhu by měl trvat maximálně 15 minut," upřesnila šéfka unijní exekutivy, podle níž se během víkendu na některých hranicích čekalo až 18 hodin v kolonách dlouhých 40 kilometrů.

Členské země by podle nezávazných návrhů komise také měly zrušit omezení platná za normální situace, tedy zejména víkendový zákaz cest kamionů. Zjednodušit by se navíc mělo "papírování" komplikující nákladům cestu přes hranice.