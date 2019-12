Audit k Babišovi je konečný, tvrdí EK. Podle TI by měl premiér odstoupit

Praha/Brusel/Madrid - Audit ke střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše je konečný. Novinářům to dnes řekl mluvčí Evropské komise, podle něhož musí české úřady do dvou měsíců Bruselu sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě. Lhůta se začne počítat od chvíle, kdy do Prahy dorazí český překlad anglického originálu, který obdrželo české ministerstvo pro místní rozvoj v pátek. Komise zároveň trvá na tom, že obsah zprávy je tajný. Také podle Transparency International se už auditní zpráva měnit nebude. Organizace dodala, že premiér by měl odstoupit.

Premiér Babiš dnes prohlásil, že auditní zpráva EK zabývající se dotacemi pro firmy kolem Agrofertu není konečnou verzí dokumentu. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové má ČR dva měsíce na reakci.

Mluvčí komise dnes sdělil, že zpráva je definitivní. Brusel podle něho musí doručit českým úřadům překlad anglického originálu zprávy.

"Od chvíle, kdy obdrží českou verzi, mají dva měsíce, aby nám vysvětlily, jak se hodlají zařídit podle těchto doporučení," řekl novinářům mluvčí Eric Mamer. České úřady tedy podle EK nemohou zprávu rozporovat, jak tvrdí Babiš, ale pouze reagovat na jednotlivá její doporučení.

Obsah dokumentu nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani jeho výsledky. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Babiš to odmítá a tvrdí, že zákon neporušil. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.

Ukončený audit se týká dotací ze strukturálních fondů EU. Evropská komise pracuje ještě na druhém auditu, který se týká přímých zemědělských dotací. Jeho finální verzi by do Prahy měla zaslat nejpozději v únoru.

TI: V Babišově kauze už jde jen o to, kolik peněz se musí vrátit

O střetu zájmů premiéra Babiše už Evropská komise rozhodla, auditní zpráva se měnit nebude, uvedla dnes Transparency International (TI). Podle ředitele TI Davida Ondráčky začne dohodovací období o tom, kolik peněz má Česko vrátit. Babiš by měl podle organizace, která podnět týkající se premiérova střetu zájmů Bruselu podala, okamžitě odstoupit. "Není možné, aby dotační podvodník zůstával v čele vlády," uvedl Ondráčka.

"Dva měsíce má Česko na to, aby implementovalo nějaká opatření," uvedl analytik TI Milan Eibl k tvrzení ministerstva pro místní rozvoj, že Česko má dva měsíce na vyjádření ke zprávě. Podle Ondráčky by se mohlo v extrémním případě stát, že budou zastaveny veškeré dotace směřující do Česka. Dostálová podle Ondráčky lže v Babišův prospěch.

Dostálová čeká na překlad auditu, pak má 60 dnů na odpověď

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) trvá na vyjádření svého úřadu, že řízení k auditu o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) nekončí. ČTK napsala, že ministerstvo čeká na překlad zprávy, pak začne 60denní lhůta na vyjádření. "Evropská komise opět Českou republiku požádala o důvěrné zacházení," uvedla ministryně. Za konečnou auditní zprávu označil dokument v pátek, kdy Brusel poslal do Prahy anglickou verzi, mluvčí Evropské komise.

Text dokumentu ministerstvo nezveřejnilo, na úterý dopoledne svolala Dostálová tiskovou konferenci. Opozice žádá projednání zprávy Evropské komise ve Sněmovně a její zveřejnění.