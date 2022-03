EK a Británie vyšetřují dohodu Googlu a Mety ohledně služeb u webové reklamy

Brusel/Londýn - Evropská komise (EK) začala oficiálně vyšetřovat obsah a dopady smlouvy amerických společností Google a Meta ohledně služeb v oblasti internetové reklamy. Hodlá zjistit, zda tato dohoda neporušuje pravidla Evropské unie pro hospodářskou soutěž. Komise to oznámila v dnešní tiskové zprávě. Obdobný krok oznámil také britský antimonopolní úřad.

Terčem vyšetřování je dohoda z roku 2018 označovaná jako Jedi Blue, která se týká aukcí prostoru pro internetovou reklamu. Komise se obává, že dohoda omezuje konkurenci. Unijní regulátoři budou při vyšetřování úzce spolupracovat s kolegy z Británie. Dohodu Jedi Blue už vyšetřují také úřady ve Spojených státech.

Google provozuje systém Open Bidding, který vydavatelům umožňuje prostřednictvím aukcí nabízet prostor pro reklamu inzerentům. Žaloby podané v USA tvrdí, že společnost Meta se v rámci dohody Jedi Blue vzdala plánů na podporu konkurenční technologie k prodeji reklamy výměnou za zvýhodněný přístup do systému Googlu, píše technologický server The Verge.

"Takzvaná dohoda Jedi Blue mezi společnostmi Google a Meta mohla být namířena proti technologii, která představuje konkurenci pro Open Bidding od Googlu, a to s cílem tuto technologii oslabit, případně ji vyloučit z trhu," uvedla místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová. Ta má v EK na starosti právě hospodářskou soutěž. Dodala, že by to znamenalo omezení hospodářské soutěže na úkor konkurenčních technologií, vydavatelů i spotřebitelů.

Společnosti Meta a Google dnes dohodu v reakci na oznámená vyšetřování obhajovaly. "Obvinění vznesená v souvislosti s touto dohodou jsou nepravdivá," uvedla společnost Google, která je provozovatelem největšího internetového vyhledávače stejného názvu. Podle společnosti Meta, která provozuje sociální síť Facebook, pomáhá dohoda posilovat konkurenci při umísťování reklamy.