EIA souhlasí s vybudováním páteřní sjezdovky na Ještědu

Liberec - Na Ještědu v Liberci bude možné ještě letos vybudovat novou páteřní osvětlenou sjezdovku Skalka za více než sto milionů korun a rozšířit další tratě. Provozovateli střediska TMR Ještěd se podařilo získat kladné stanovisko vlivu na životní prostředí (EIA). Rozhodnutí vydal liberecký krajský úřad ve středu, vyplývá z databáze EIA.

Kladné stanovisko je podmíněno splněním mnoha podmínek. Například v horní části nové sjezdovky musí zůstat minimálně 0,63 hektaru bez terénních úprav. Provozovatel musí vybudovat i několik tůní ve spodní části sjezdovky a na odlesněných pozemcích vytvořit přírodě blízkou podhorskou louku. Provádět musí i monitoring vlivu osvětlení na okolí či stavu lesů podél okrajů odlesněných ploch po dobu minimálně deseti let.

Zpracovatel oponentního posudku měl k záměru výhrady. Podle něj nesplňuje parametry trvale udržitelného rozvoje i s ohledem na to, že provozovatel nemá zajištěnou dostatečnou kapacitu povrchové vody pro zasněžování. Doporučoval i proto zvážit vydání nesouhlasného stanoviska. Podle krajského úřadu je záměr realizovatelný i s ohledem na to, že dotčeným pozemkům byla odňata funkce lesa jen dočasně, do roku 2048, a pak by se měly opět zalesnit. V potaz úřad bral, že záměr je v souladu s územním plánem města a proti nebyl ani žádný z orgánů ochrany životního prostředí. S ohledem na změny klimatu se navíc úřad domnívá, že sjezdovky zde nebude možné provozovat dlouhodobě. "Je nutné počítat s relativně vysokou pravděpodobností scénáře, kdy záměr nebude možné dlouhodobě provozovat již v horizontu nižších desítek let," píše se v dokumentu.

Oponent také doporučoval zalesnění horní části staré sjezdovky, kterou bude nová Skalka částečně kopírovat. Krajský úřad ale dospěl k závěru, že by to nebylo pro začínající lyžaře s ohledem na sklon nové tratě bezpečné a za dostatečný považuje příslib TMR Ještěd, že místo toho zalesní část trati Pod lany.

Oponent také doporučoval upustit od realizace osvětlení nové sjezdovky, podle něj bude mít výrazný vliv na krajinný ráz. Za akceptovatelné ale považuje krajský úřad splnění podmínky, v níž stanovil nižší intenzitu světla, než bylo v návrhu, a minimální zastoupení modré složky světelného spektra ve svítidlech. Podél 1,5 kilometru dlouhé sjezdovky bude 77 stožárů.

Nová sjezdovka by měla odstranit slabinu areálu, což jsou úzké sjezdovky. V některých místech mají na šířku jen 12 metrů. Nová Skalka by měla být široká až 45 metrů. Počítá se také s rozšířením sjezdovek Slalomák a Liberecká a Beranovy cesty od dolní stanice kabinové lanovky ke konečné tramvaje. Kvůli vybudování nové sjezdovky a rozšiřování současných by mělo být vykáceno skoro sedm hektarů lesa. V záměru se počítá se zemními pracemi v objemu skoro 27.000 metrů krychlových.