Egypt plánoval Rusku tajně dodat tisíce raket

Káhira/Washington - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, který je jedním z nejbližších spojenců USA a významným příjemcem americké vojenské a ekonomické pomoci, nedávno nařídil vyrobit 40.000 raket, které měly být tajně exportovány do Ruska, a to navzdory válce na Ukrajině. S odvoláním na uniklý americký zpravodajský dokument o tom napsal list The Washington Post (WP).

Část přísně tajného dokumentu ze 17. února shrnuje údajné rozhovory mezi Sísím a vrchními egyptskými vojenskými představiteli a zmiňuje také plány na dodávky dělostřelecké munice a střelného prachu Rusku. Sísí podle dokumentu dal úředníkům pokyn, aby výrobu a dodávku raket do Ruska utajili, "aby se vyhnuli problémům se Západem".

Deník The Washington Post získal dokument ze složky snímků utajovaných dokumentů, které byly v únoru a březnu zveřejněny na diskuzní platformě Discord, oblíbené mezi hráči počítačových her.

Nejmenovaný americký vládní úředník WP řekl, že podle informací Washingtonu Egypt plán dosud neuskutečnil. "Nejsme si vědomi, že by se tento plán realizoval," uvedl.

V odpovědi na otázky týkající se dokumentu a autentičnost popsaných rozhovorů mluvčí egyptského ministerstva zahraničí uvedl, že "egyptský postoj je od počátku založen na neangažovanosti v této krizi a na závazku udržovat stejný odstup k oběma stranám". "Nadále vyzýváme obě strany, aby ukončily nepřátelské akce a dosáhly politického řešení prostřednictvím jednání," dodal k válce na Ukrajině.

Ruská invaze na Ukrajinu výrazně ochromila přístup Egypta k ukrajinské pšenici, na kterou severoafrická země spoléhala v 80 procentem svého dovozu, píše list The Times of Israel. Káhira se následně obrátila na Moskvu s žádostí o pomoc, což možná naznačuje posílení vztahů mezi oběma zeměmi v době, kdy Rusko čelí stále větší izolaci ze strany Západu.

Pentagon v pondělí uvedl, že únik vysoce citlivých amerických dokumentů, z nichž se mnohé týkají konfliktu na Ukrajině, představuje "velmi vážné" riziko pro národní bezpečnost USA. Americké ministerstvo spravedlnosti okolností úniku vyšetřuje.