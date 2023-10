Egypt odmítá přesun Palestinců na něčí úkor, uvedl egyptský prezident

Káhira/Jeruzalém - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí jedná s mezinárodními partnery o doručení humanitární pomoci do Pásma Gazy, uvedla dnes prezidentova kancelář. Sísí dnes při setkání s americkým ministrem zahraniční Antonym Blinkenem podle agentury Reuters také prohlásil, že izraelská reakce na útok Hamásu překročila to, co lze považovat za sebeobranu, a proměnila se v "kolektivní trest" vůči Palestincům. Blinken podle listu Haarec na káhirském letišti před odletem do Izraele řekl, že Izrael musí učinit veškeré kroky pro ochranu civilistů.

"Izrael má právo a povinnost se bránit před Hamásem, aby zajistil, že se toto nebude opakovat," řekl šéf americké diplomacie. Poznamenal, že bude otevřen přechod Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy, aby se dostala pomoc potřebným.

Ohledně doručení pomoci do Gazy se ještě nepodařilo dosáhnout dohody a tak se dodávky od více států hromadí na egyptském Sinajském poloostrově. Kancelář prezidenta také uvedla, že Egypt odmítá jakýkoli plán přesunu Palestinců "na úkor jiných zemí", a že zajištění vlastní bezpečnosti je pro Egypt nepřekročitelnou linií.

Egyptský prezident kromě toho podle oznámení prezidentské kanceláře navrhuje zorganizování mezinárodního summitu, na němž by se jednalo o "palestinské otázce", uvedla agentura AFP.

Egypt kontroluje hraniční přechod Rafáh, jediný přechod, který je aktuálně potenciální cestou ven z Gazy. Rafáh je ale povětšinou zavřený. V sobotu egyptské úřady podle serveru The Times of Israel oznámily, že ho otevřely do 17:00 místního času pro cizince. Podle Reuters narušuje fungování přechodu i izraelské bombardování v jeho blízkosti na straně Gazy.

Generální tajemník OSN pro humanitární otázky Martin Griffiths v sobotu upozornil, že humanitární situace v Gaze "se rychle stává neudržitelnou". Podle OSN už válka donutila milion obyvatel Gazy opustit domov.

K bezodkladnému otevření humanitárních koridorů pro obyvatele dnes vyzval papež František. "Humanitární právo musí být respektováno, především v Gaze, kde je zapotřebí zajistit humanitární koridory a zachránit obyvatelstvo," uvedl podle AFP. Během izraelských náletů na Pásmo Gazy podle dnešních údajů palestinského ministerstva zdravotnictví zemřelo 2329 lidí. Raněno bylo dalších 9714 Palestinců. Útoky ozbrojenců z radikálního hnutí Hamás si minulou sobotu vyžádaly přes 1300 životů na izraelské straně, převážně civilistů.

Bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan dnes sdělil, že USA se snaží zajistit, aby se z Gazy do Egypta bezpečně dostali američtí občané. Těch je v Pásmu Gazy asi 500 až 600, uvedla v sobotu s odvoláním na nejmenovaný americký zdroj AFP. Podle agentury přechod nyní zůstává zavřený, protože Egypt podmiňuje odchod Američanů z Pásma Gazy doručením humanitární pomoci.