EGAP pojistila export za jeden bilion korun

Objem vývozu českých exportérů podpořeného exportní pojišťovnou EGAP dosáhl jednoho bilionu korun. Jde o součet všech obchodních případů, které pojišťovna uskutečnila za 29 let své existence. Čeští exportéři s pojištěním EGAP za tu dobu vyvezli své zboží do 130 zemí světa.

Zájem vývozců o pojištění stále roste, EGAP letos podpořila největší množství klientů ve své historii. „Třinácticiferná číslovka jeden bilion v sobě zahrnuje nejen velké investiční celky realizované českými exportéry v zahraničí, ale také dodávky například dopravních prostředků a dalšího zboží s vysokou přidanou hodnotou. Jsou to ovšem i zakázky malých a středních firem začínající už na 100 tisících korun. A v posledním roce do výčtu přibyla i pomoc záručního programu Covid Plus na pomoc exportujícím firmám zasažených pandemií,“ vypočítává předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Úplně první pojistná smlouva, kterou exportéři v EGAP podepsali, představovala v roce 1993 dodávku pro petrochemický závod v Jordánsku za téměř tři miliony dolarů. Mezi historicky největší obchodní případy patří například modernizace železniční tratě v Ázerbájdžánu. Od roku 2011 tam české firmy pojištěním EGAP zmodernizovaly přes 900 kilometrů železnice za 750 milionů eur. Dále jsou to vodní elektrárny společnosti Energo-Pro v Gruzii, Bulharsku a Turecku. Letos dokončený projekt Turecké elektrárny Alpaslan 2 v hodnotě 600 milionů dolarů přitom představuje největší českou investici v Turecku od roku 1989 a zároveň největší českou porevoluční investici do vodní energie.

Největší část pojištěného vývozu připadá na zakázky z oblastí strojírenství (289 mld. Kč), energetiky (264 mld. Kč) a dopravy (217 mld. Kč). V posledních pěti letech přitom rychle přibývá podpořeného vývozu z odvětví agroexportu (26 mld. Kč) a zdravotnictví (23 mld. Kč). Celkový počet firem, které EGAP pojistila, je 675. Je ovšem prakticky nemožné propočítat, kolika českým firmám EGAP dosud pomohla, protože v případě velkých obchodních případů nejde jen o pomoc kontraktorovi, ale také všem dalším firmám, které se na zakázce podílejí. „Například aktuální výstavby nemocnic společností Vamed v Ghaně za 1,8 miliardy korun či Trinidadu a Tobagu za 780 milionů korun znamenají zakázky pro desítky dalších českých firem, které se na projektech také podílejí,“ dodává Procházka.

Nejžádanějšími pojišťovacími produkty EGAP dlouhodobě jsou pojištění vývozního odběratelského úvěru a pojištění úvěru na investici v zahraničí. Dohromady tyto dva produkty představují zhruba tři čtvrtiny objemu pojištěného vývozu. Loni přibyly do nabídky dvacítky produktů pojišťovny záruky COVID Plus určené velkým exportujícím firmám, které se vinou pandemie dostaly do obtížné situace. Dosud EGAP schválila 125 záruk v objemu 25 miliard korun.

Celkem EGAP podpořila vývoz českých exportérů do 130 zemí světa, od Austrálie až po Zambii. V letošním roce navíc dosáhla rekordu, aktuální počet zemí, do kterých teď směřují pojištěné dodávky, je 48. Od začátku roku EGAP podpořila 97 exportujících firem, to je nejvyšší číslo v historii pojišťovny. Rekordní zájem o pojištění a vyvolává pandemie a s ní související ekonomické dopady.

Jednotlivé odbory

Doprava: 217 mld. Kč Energetika: 264 mld. Kč Strojírenství: 289 mld. Kč Textilní průmysl: 10 mld. Kč Zdravotnictví: 23 mld. Kč Agroexport: 26 mld. Kč

Zdroj: EGAP

Aktuální angažovanost

Země podíl na PA ČR 13,8 % RUSKO 11,6 % TURECKO 11,1 % SLOVENSKO 11,1 % ÁZERBAJDŽÁN 10,0 % ČÍNA 6,8 % GRUZIE 4,5 % GHANA 3,7 % INDONÉSIE 2,9 % PAP. NOVÁ GUINEA 2,6 % LAOS 2,3 % LOTYŠSKO 2,3 % BĚLORUSKO 2,2 % TRINIDAD 2,1 % INDIE 1,9 % SENEGAL 1,7 %

Zdroj: EGAP