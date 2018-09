Karviná - Fotbalisté Karviné porazili v dnešním utkání devátého kola první ligy Příbram 4:1 a po katastrofálním úvodu sezony se dotahují na střed tabulky. Mužem utkání byl bosenský obránce Bojan Letič, který přihrál na tři góly a čtvrtý si po jeho střele dal příbramský obránce Nitrianský do vlastní sítě. Karviná vyhrála třetí z posledních čtyř zápasů, hosté hned v úvodu přišli o svého nejlepšího střelce Slepičku.

Příbram začala v Karviné svižně. Slepička v osmé minutě nebezpečně zakončoval z otočky, ale Berkovec jeho ránu vyrazil. Příbramský kanonýr se vzápětí po nevinně vypadajícím souboji uprostřed hřiště zranil, odnesli ho na nosítkách rovnou do kabiny a pak akcie hostí začaly padat. "Zatřáslo to s námi. Míra má zlomenou nohu, teď jede na operaci do Motola. Tým pak byl na hřišti otřesený," řekl příbramský trenér Josef Csaplár.

Karviná si dnes v koncovce naopak vybrala svůj lepší den. První dotažený protiútok přeměnil ve 22. minutě v gól Budínský, když Letičův centr do vápna uklidil levačkou bez přípravy k tyči. "Před zápasem jsme si řekli, že dnes musíme bezpodmínečně vyhrát. Vletěli jsme na ně a dostali jsme se do uklidňujícího vedení," řekl karvinský obránce Jan Moravec. Lepší vstup do zápasu korunoval o sedm minut poté ještě expříbramský Wágner, který další Letičovu akci zužitkoval hlavičkou z malého vápna.

Domácím za stavu 2:0 narostlo herní sebevědomí a soupeř se těžko vracel zpátky do utkání. Slibnou příležitost prováhal v 36. minutě nepřesnou střelou osamocený Skácel, ale Příbrami dal novou naději střídající Mingazov, který po pár desítkách sekund pobytu na hřišti ve 46. minutě snížil střelou z velkého čtverce. Karviná ani v devátém utkání sezony neudržela čisté konto. "2:0 je ošemetný výsledek, říkali jsme si, ať hlavně nedostaneme gól. Pak přijedeme na hřiště a hned dostaneme branku. Pak jsme se trochu klepali," řekl Moravec.

Nováček se ale ze snížení neradoval dlouho. Aktivní Letič zařídil i třetí gól: Příbramský stoper Nitrianský si jeho centr srazil do vlastní sítě a po šesti minutách Karviná znovu vedla o dva góly. "Dnes to byl z naší strany zápas blbec. Dostali jsme hrozně laciné góly, naopak sami jsme vlastní šance nevyužili," řekl příbramský útočník Antonín Fantiš.

Středočeši se v poslední půlhodině vrhli do ofenzívy a vytvořili si gólové možnosti. Karvinské vítězství však pohlídal Berkovec: zlikvidoval nájezd Hlúpika a v 77. minutě bravurně vyškrábl i pohotovou teč Voltra.

V závěru už Příbram otevírala hru až příliš. Málem toho využil deset minut před koncem Wágner, ale jeho nádherné nůžky zneškodnil Švenger, a poté ze sóla neuspěl ani Guba. Za defenzivní hazard nakonec hosty vytrestal Moravec, který po další přihrávce Letiče zavěsil z úhlu a v 86. minutě uzavřel stav na 4:1. "Po třetím gólu už byl klid. Tam jsme se uklidnili, oni pak sice měli nějaké šance, ale my už jsme to dohráli. Jsme spokojeni, že jsme splnili cíl a máme tři body," dodal Moravec.

Příbramský útočník Slepička má zlomenou nohu

Fotbalisté Příbrami ztratili v Karviné nejen body, ale minimálně do konce podzimu i svého nejlepšího střelce v aktuální sezoně. Šestatřicetiletý útočník Miroslav Slepička si v dnešním utkání v Karviné zlomil nohu a do konce sezony už si nezahraje.

Slepička utrpěl vážné zranění hned v úvodu utkání po souboji uprostřed hřiště. "Ještě během zápasu ho odvezli do Prahy na operaci do Motola. Vrátí se někdy v únoru. Pochopitelně to je pro nás těžká rána, otřáslo to s námi i v dnešním utkání," řekl na tiskové konferenci příbramský trenér Josef Csaplár.

Příbramský odchovanec Slepička má v této sezoně na kontě čtyři góly, celkem v první lize zaznamenal 36 branek.

Hlasy po utkání:

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Byli jsme velice dobře na soupeře připraveni. Přesně tu hru jsme chtěli hrát. Věděli jsme, že Příbrami vpravo bude hrát Soldát, co by měla být naše výhod, a to se potvrdilo. Letič dal z této strany krásné dva gólové centry a byl to jeho zápas. Stejně tak jsme věděli, že Ba Luovi nebude na levé straně rychlostně stačit Skácel. V první půli jsme to potvrdili dvěma góly. Řekli jsme si, že musíme dobře vstoupit i do druhého poločasu, ale bohužel jsme rychle inkasovali. Mužstvo ale nezačalo panikařit a dalo dalši gól. Pak tam byly dvě šance, kdy nás podržel Berkovec. Zápas jsme měli rozhodnout ale daleko dřív, měli jsme vyhrát ještě výraznějším rozdílem. Od zápasu s Plzní si držíme nějakou kvalitu."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Hezký fotbal, naše fotbaly jsou takové. Padají góly, fanoušek se nenudí. To se potvrdilo i dneska. Bohužel dostáváme góly hrozně snando, hrozně snadno nás soupeř trefí. V okamžiku, kdy neproměníme to, co máme, pak je z toho takový výsledek jako dneska. Pobavili jsme se hrou, ale nepotěšili výsledkem. Po zranění Slepičky bylo mužstvo nějakou dobu otřesené, bylo to na hřáčích poznat. Pak jsme dobře vstoupili do druhého poločasu a snížili jsme, ale další příležitosti jsme neproměnili."

MFK Karviná - 1. FK Příbram 4:1 (2:0)

Branky: 22. Budínský, 29. Wágner, 53. Nitrianský vlastní, 86. Moravec - 46. Mingazov. Rozhodčí: Marek - Paták, Polák. ŽK: Wágner - Soldát, Skácel, Voltr, Nitrianský, Mertelj. Diváci: 2814.

Sestavy:

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský (80. Ramirez) - Ba Loua (72. Guba), Lingr (52. Smrž), Letič - Wágner. Trenér: Nádvorník.

Příbram: Švenger - Soldát (70. Pejša), Nitrianský, Tregler, Skácel (46. Mingazov) - Průcha, Květ - Hlúpik, Fantiš, Antwi - Slepička (11. Voltr). Trenér: Csaplár.