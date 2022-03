EFE: Oděsa, perla Černého moře, se připravuje na nejhorší

Oděsa (Ukrajina) - Hrobové ticho svírá město, které nespalo a jehož centrum je opevněné, aby ochránilo takzvanou perlu Černého moře. Přístavní město Oděsa zažívá velmi napjaté okamžiky a připravuje se na nejhorší - vstup ruských vojsk, napsala agentura EFE.

Ulice ve středu města, kde je jen pár desítek lidí, jsou poseté barikádami. Většina obchodů má zavřeno a jen několik málo podniků zůstalo otevřených. Naopak vojáků je v ulicích mnoho.

Andrij, který má ukrajinské a libanonské občanství, býval televizním moderátorem a nyní se z něj stal voják, který střeží ulice v třetím největším ukrajinském městě. "Jsme připraveni a jsem si jistý, že pokud se Rusové pokusí zde prorazit, tak máme dost zbraní a důvtipu, abychom bojovali proti těmto hloupým Rusům," řekl agentuře EFE.

Před týdnem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ruské jednotky se chystají bombardovat Oděsu, což označil za "historický zločin". Další scénář, se kterým pracuji ukrajinské úřady, předpokládá, že se Rusko pokusí odříznout Oděsu od zbytku Ukrajiny.

Za těchto vyhlídek se mnoho obyvatel Oděsy rozhodlo odejít z města do okolních zemí, například do Rumunska či Moldavska, zatímco další se rozhodli zůstat. Mezi nimi je i pětašedesátiletá Olga, která se prochází mezi pytli s pískem, které tvoří barikády ve městě. "A kam bych asi šla, do Francie?" uvedla a dodala, že Oděsa je její město a nikdy neopustí svůj domov. "Samozřejmě teď je situace špatná, ale to přejde. Budeme bojovat," řekla.

Většině vojáků, kteří se svými zbraněmi střeží město před vstupem ruských vojsk, není ani 25 let. Jednomu z nich, který nechce zveřejnit svou identitu, je 21 let. Hlídkuje před Oděským národním akademickým divadlem opery a baletu s fasádou ve stylu italského baroka, které patří k nejstřeženějším objektům ve městě. Agentuře EFE řekl, že jsou "připraveni" na jakýkoliv postup ruských jednotek a že budou bojovat, aby se jednou městu vrátil jeho ztracený lesk.

Hudba v klubech, kterých je ve městě velký počet, nyní nehraje. Jeden z majitelů známého klubu Ibiza Pavel Kucenko, ale agentuře EFE řekl, že diskotéka "brzy zase otevře". Podnikatel je optimistou a řekl, že ve městě zůstane "až do konce", což znamená "až do vítězství" nad Rusy. Ostatně ani jeho rodina a přátelé z Oděsy neodešli. "Doufám, že se situace brzy změní. Přijde jaro a zábava se vrátí," řekl a dodal, že nikdy neviděl Oděsu v takovém stavu, s tak "prázdnými ulicemi".

Mezi těmi, kteří zůstali ve strategickém městě, téměř nikdo nepochybuje, že by utekli v případě, že by Oděsu obsadila ruská armáda. To tvrdili osmnáctiletí studenti Danylo a Svitlana, kteří se procházeli po bulváru pojmenovaném po zakladateli města, španělském admirálovi Josém de Ribasovi. "V naší zemí se nám líbí, nechceme odejít," řekl Danylo a Svitlana dodala: "Kdyby se ale z Ukrajiny stalo Rusko, tak bychom odešli."