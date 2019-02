Praha - Starostové a nezávislí (STAN) nepodpoří novelu o elektronické evidenci tržeb (EET), pokud nebude přijat jejich pozměňovací návrh, díky kterému by evidenci nepodléhali živnostníci s tržbami do jednoho milionu korun. Na tiskové konferenci před jednáním Poslanecké sněmovny to řekla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. Dolní komora by o změnách v EET měla debatovat ve středu dopoledne.

Podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, by podle vládního návrhu mohli začít evidovat tržby bez připojení k internetu, pokud mají během 12 měsíců tržby do 200.000 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) je podle poslance Jana Volného (ANO) připravena diskutovat i o vyšší částce, zhruba 500 až 600 tisíc.

"Jestliže na jedné straně ministerstvo financí říká, že je potřeba zavést EET i u malých živnostníků, je potřeba je zatížit touto byrokratickou povinností, která je spojena samozřejmě s určitými náklady, a na druhé straně se bude snižovat DPH u některého zboží, některých služeb, které by údajně měly přinést také nějakou díru do státního rozpočtu, tak to nemůžeme podpořit," řekla Kovářová.

Podle Kovářové i prvního místopředsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky chybí analýza výnosů z první a druhé vlny EET, lidovci proto další vlny odmítají a stejně se k tématu postaví i jejich senátorský klub. Podle šéfa poslanců ODS Zbyňka Stanjury se nejprve prezentují nějaké výsledky a až následně se k nim vymýšlí metodika. Předseda klubu TOP 09 a exministr financí Miroslav Kalousek novinářům řekl, že poslanci v diskusi zopakují svůj názor na systém, jehož náklady podle strany vysoko překračují možné přínosy, které si k tomu ministerstvo financi vylhává. KSČM má připravené pozměňovací návrhy, podpora novely bude záviset na jejich projednání, uvedl předseda klubu Pavel Kováčik.

Schillerová na konci ledna uvedla, že EET v roce 2018 do veřejných rozpočtů přinesla výnosy 12,3 miliardy korun, což je zhruba o 600 milionů korun více než ministerstvo loni v září odhadovalo. Ve srovnání s rokem 2017 se loňský přínos EET pro veřejné rozpočty podle údajů ministerstva financí zvýšil o 4,4 miliardy korun. Piráti informace zpochybnili, podle jejich analýzy může být výnos za rok 2017 kdekoli v intervalu minus deset až plus deset miliard korun.

Hnutí ANO za EET stojí. Podle Volného s sebou zákon nese "spousty pozitiv pro živnostníky i obyčejné lidi, protože v rámci zákona se snižuje DPH na vodné a stočné z 15 na deset procent." První až čtvrtá vlna EET by podle něj měla přinést do státního rozpočtu minimálně 18 miliard korun.

Sociální demokraté podle šéfa poslanců Jana Chvojky novelu podpoří. Pozitivně se k ní vyjádřil také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. "Odbory i se zaměstnavateli dlouhodobě říkají, že EET musí pokračovat dál. Není důvod, proč by to mělo být pozastaveno. Tady se jedná o rovné podnikatelské prostředí," řekl.

Návrh má rozšířit evidenci na další obory a některým živnostníkům evidenci usnadnit. Do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty přesouvá například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Norma také řeší náběh třetí a čtvrté vlny EET, jejichž start odložilo rozhodnutí Ústavního soudu.

Předloha čelí návrhu na zamítnutí již v prvním čtení. Vznesli ho Piráti a připojily se ODS a TOP 09, podle dnešního vyjádření místopředsedy Radima Fialy zamítnutí podpoří také SPD.