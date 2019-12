EEA: EU nedosáhne klimatických cílu bez rychlé změny přístupu

Brusel - Evropa se potýká s bezprecedentními klimatickými změnami, úbytkem druhů a vyčerpáváním přírodních zdrojů. Evropská unie nedosáhne klimatických cílů pro rok 2030 bez rychlé změny přístupu. Uvádí to dnes zveřejněná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) hodnotící současný stav a výhled životního prostředí na kontinentu.

Zpráva hodnotí celkový přístup evropských zemí podle řady kritérií od ochrany druhů a prostředí přes nakládání s materiály až po produkci látek škodlivých pro vodu či ovzduší. Dokument konstatuje, že od posledního podobně komplexního hodnocení před pěti lety se "celkové environmentální trendy" v Evropě nezlepšily. Evropské země sice pokročily v efektivitě využívání přírodních zdrojů a nakládání s odpady, zpomalil se však například pokrok v omezování emisí skleníkových plynů či ve zvyšování energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů.

"Naše hodnocení ukazuje, že přibývající změny přinesly v některých oblastech pokrok, který však není dostatečný pro dosažení našich dlouhodobých cílů," uvedl ve zprávě výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx.

Státy EU se mimo jiné zavázaly snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 procent proti hodnotám z roku 1990. Agentura dospěla k závěru, že pokud by se spokojily s dosud přijatými kroky, bude pokles necelých 30 procent. Nová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová přitom chce závazek zpřísnit na hodnotu přes 50 procent.

"Zpráva o stavu životního prostředí je perfektně načasovaná, aby nám dodala hnací sílu potřebnou do začátku pětiletého cyklu Evropské komise," konstatoval k hodnocení výkonný místopředseda EK Frans Timmermans, který má na starosti přechod ke klimaticky odpovědnému hospodářství. Komise podle něj přijde s podporou nových čistých technologií, šetrnější dopravy či udržitelnějšího zemědělství. První opatření hodlá Brusel představit již za týden.

Podle zprávy je sice Evropa na dobré cestě například ve vytyčování chráněných území na pevnině i moři, v celkové ochraně pestrosti druhů však dlouhodobé cíle neplní. Dostatečně zlepšovat se nedaří ani znečištění vzduchu, které je podle EEA v Evropě každoročně příčinou přibližně 400.000 předčasných úmrtí.

Zpráva doporučuje co nejdříve podniknout kroky v řadě směrů. Evropští lídři by podle EEA měli trvale udržitelné hospodářství brát jako výchozí rámec své politiky a zároveň vést svým příkladem a diplomatickou aktivitou ostatní země světa k podobnému přístupu. Státy EU by se také měly zaměřit na podporu investic do udržitelných projektů či snížení rizik, že přechod k ekologicky šetrné ekonomice bude mít negativní dopad na některé skupiny obyvatel.