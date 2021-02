EDUin: Stát nemá plán pro vyrovnání nerovností z výuky on-line

Praha - Stát nemá jasný plán pro vyrovnání nerovností ve vzdělávání, které mezi žáky vznikly při výuce na dálku. Debata o tom, jak se po návratu do škol podpoří slabší žáci, měla už dávno začít. Vláda by měla připravit masivní finanční program pro doučování a určit, podle čeho se potřebné děti rozpoznají. Shodli se na tom zástupci neziskové společnosti EDUin, kteří dnes na on-line konferenci představili sedmý ročník analýzy českého vzdělávacího systému za minulý rok. Letní doučovací kempy, které chce organizovat ministerstvo školství, podle nich stačit nebudou.

Zástupci EDUin poukázali na to, že český vzdělávací systém je dlouhodobě velmi selektivní a nezaručuje rovnost příležitostí pro všechny žáky. Mezi regiony, školami a jednotlivými učiteli jsou velké rozdíly v kvalitě vzdělávání. Nerovnosti často souvisí i se socioekonomickým postavením rodin a české i mezinárodní analýzy potvrzují, že současná výuka na dálku kvůli epidemii covidu-19 tento problém ještě zvětšuje.

Podle programového ředitele EDUin Tomáše Hřebečského přitom není ve výhledu žádný komplexní plán státu, který by mohl prohlubující se nerovnosti ve vzdělávání napravovat. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) sice již dříve zmínil záměr masivní podpory letních doučovacích kempů, podle Hřebečského to ale nestačí. "Nějaké letní doučovací kempy, kterých se stejně bude účastnit menšina, a určitě ne ta, která by to nejvíc potřebovala, tak to nevidíme jako adekvátní řešení a máme pocit, že v tomto je stát podobně nepřipravený jako například na očkování (proti covidu-19)," řekl.

Podle analytika EDUin Štěpána Kmenta sice návrat dětí v ČR s ohledem na epidemickou situaci ještě není zcela na programu dne, ale stát by se na to už měl připravovat. "Speciální pozornost by se měla věnovat těm (žákům), kteří se distanční výuky neúčastnili, neměli dobré domácí prostředí nebo z různých důvodů ztratili motivaci a přestali se učit a spolupracovat," řekl.

Ministerstvo by podle něj mělo připravit dva typy programů. Jeden pro zjištění znalostí žáků a vyrovnání rozdílů tak, aby všichni společně mohli pokračovat do vyšších ročníků. Druhý na zajištění pomoci pro děti v otázkách duševního zdraví. Podle Kmenta by se nemělo očekávat, že to převezmou pedagogové jako součást svých běžných úvazků. Na doučování pro potřebné děti by měly jít desítky až stovky milionů korun a měly by se do něj zapojit třeba i studenti pedagogiky, řekl.

Oba zástupci společnosti EDUin se shodli na tom, že hlavním úkolem pro školy bude na začátku vyhledání dětí, které by potřebovaly pomoct. Ministerstvo by k tomu podle nich mělo školám poskytnout návody a zajistit aktivity podle možností rodin. V nabídce by tak měly být třeba lekce o víkendech, v odpoledních hodinách, na internetu nebo i dopoledne na úkor některých předmětů ve škole, řekl Hřebečský.

Mluvčí ministerstva Aneta Lednová nedávno uvedla, že úřad zvažuje různé varianty podpory letních doučovacích kempů pro děti. Definitivní podobu táborů podle ní bude znát zřejmě v březnu.